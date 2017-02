Previa. Boiro - Coruxo: derbi balsámico

Google Plus

Nuevo derbi y nueva oportunidad para el CD Boiro para salir de 'la quema'. En esta ocasión los del Barbanza reciben a un Coruxo pletórico que comienza a ver con ilusión los puestos que dan derecho a jugar la próxima de edición de la Copa del Rey.

Transformar irregularidad en regularidad

Difícil este debut en la categoría de bronce por parte del conjunto de Fredi. Una andadura marcada por la irregularidad y el no conseguir ser un cuadro del todo fiable con victorias de prestigio como la lograda ante la Cultural Leonesa en casa y derrotas sorprendentes ante Lealtad u Osasuna B en su feudo. En esos algoritmos se mueven los blancos que no dejan de ser una clara amenaza para el rival y que, a pesar de esa irregularidad, se encuentran en el puesto de play out -igualado a puntos con el Caudal de Mieres-.

Por respirar tranquilamente y ver el panorama con otros ojos, los pupilos de Fredi buscarán este próximo domingo vencer al Coruxo y, al mismo tiempo, brindarle a la afición una alegría que comienza a necesitar para creer en el objetivo. Y es que Barraña se antojará decisivo de cara a las aspiraciones gallegas.

El primero de los cimientos será ante el Coruxo de Rafa Sáez, un encuentro en el que Fredi no podrá contar con uno de sus puntales en la zaga. Catú no estará sobre el verde por sanción. Quien sí estará disponible para la causa es Romay, la estrella del conjunto blanco, se ha podido recuperar de sus molestias y, salvo contratiempo, entrará en la convocatoria de Fredi.

Sin miedo a nada

Paralelamente se encuentra el conjunto verde. Un cuadro que, con el paso de las jornadas se está encontrando más a gusto en la competición doméstica. Ubicados en una más que digna octava posición, los de Rafa Sáez se encuentran a cuatro puntos del Pontevedra -conjunto que marca los puestos de play off-

Al margen de la clasificación, las sensaciones que comienza a dar el conjunto olívico, invitan a un final de temporada de ensueño y sin renunciar a nada. Por ello, el primer obstáculo corresponderá al CD Boiro y la implícita necesidad de los del Barbanza. Una visita que se antojará complicada más si cabe por los números que muestran los vigueses, siendo el apartado foráneo un aspecto a mejorar en diferencia al Vao.

En lo estrictamente deportivo, Rafa Sáez cuenta con todos los efectivos de la plantilla por lo que el técnico pontevedrés ha optado por dejar en Vigo a Hugo Sanmartín y Josu.

Jugadores a seguir

Rubén Rivera: El ariete coruñés estuvo a punto de salir en busca de minutos al Bergantiños de la tercera gallega este pasado mercado invernal. La operación no fructiferó. Con ello, y la mentalidad puesta en la permanencia el ariete tiene aún mucho que mostrar y su condición de exjugador del Coruxo puede ser esencial en el aspecto motivacional.

Alberto García: No volvió a perdonar desde el punto de penalty la jornada pasada. Y es que el central se encuentra en el mejor momento de la temporada. En un escenario complicado, la veteranía tiene que salir a relucir y su jerarquía ser un punto a favor de los vigueses.

Posibles XI iniciales

CD Boiro: Pato Guillén; Axel, Pablo Crespo, Borja, Jimmy; Borja Yebra, Pillado; Manu Rodríguez, Romay, Juampa; Rubén Rivera.

Coruxo FC: Alberto Dguez; Campillo, Alberto García, Rubén, Villarejo; Fernando Beltrán, Iosu Villar, Antón de Vicente; Jorge, Camochu, Pedro.