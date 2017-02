Triunfo con incertidumbre para el filial del Celta

Google Plus

Tres puntos más, con dudas. El filial del Celta de Vigo sumó un triunfo más tras superar al CD Lealtad de Villaviciosa en el Estadio de Barreiro, 2-1. El conjunto maliayo consiguió adelantarse en el marcador por medio de David Grande, desde los once metros, pero vio como su rival le daba la vuelta al resultado. Los goles de Borja Iglesias y Hicham, éste con muchísima polémica al reclamar los jugadores del equipo asturiano que había entrado por fuera.

Menéndez y Aguirre, a por todas

Tras el tropiezo en El Plantío, el filial del Celta de Vigo necesitaba recuperar la senda de la victoria para no perder distancia con los puestos de cabeza. Sin apenas ausencias, Alejandro Menéndez siguió apostando por los mismos jugadores que han situado al filial celeste entre los mejores de la categoría por méritos propios. Estos fueron los once jugadores con los que contó el técnico asturiano: Iván Villar; Kevin, Roger Riera, Diego Alende, Samu Araujo; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Brais Méndez; Hicham, Borja Iglesias.

Inesperada derrota la cosechada por el conjunto que dirige Roberto Aguirre la pasada jornada en Les Caleyes ante el CD Palencia. Si bien, ese resultado no empaña la fantástica campaña que está realizando el cuadro astuarino y que le permite luchar por la Copa del Rey. Sobre todo gracias a los goles de un David Grande, que retorna tras un encuentro de sanción. De esta forma, el técnico asturiano dispuso una alineación con estos once jugadores: Javi Porrón; Keko, Alberto, Omar Hernández, Álex Blanco; Mendi, Adrián Llano; Robert, Álvaro Muñiz, Rubén Sánchez; David Grande.

Goles y dominio celeste

Tras el tropiezo en El Plantío, el filial del Celta de Vigo saltó a Barreiro con mayor intensidad de la que acostumbra con el objetivo de mantener la tercera plaza y volver a mirar al liderato. Los pupilos de Alejandro Menéndez fueron los dueños del balón en los compases iniciales generando con facilidad acciones de peligro sobre el marco defendido por Javi Porrón. El cancerbero vio como Borja Iglesias remató desviado de cabeza un saque de esquina y como Hicham no cesaba de moverse por la zona de tres cuartos para buscar el primer tanto de la mañana. Todo hacía indicar que estaba cercano el gol vigués, pero el fútbol tiene estas cosas.

En el único acercamiento con peligro en 20 minutos por parte del CD Lealtad, David Grande era derribado por Gus Ledes dentro del área. El colegiado madrileño no dudaba, y a pesar de las protestas, decretaba la pena máxima. El propio delantero del cuadro maliayo asumía la responsabilidad y batía a un Iván Villar que había acertado el lugar al que iba el disparo. Este resultado cambió por completo el guion del partido para los asturianos al encontrarse en ventaja. No para el filial del Celta de Vigo, que mantuvo el dominio y siguió generando bastante peligro a través de sus dos delanteros y los jugadores de banda, que no dejaron de percutir en la defensa rival.

Pero otra vez, cuando más dominaba el filial celeste, el CD Lealtad estuvo a punto de marcar el primer gol del encuentro. Un lío entre Diego Alende y Samu Araujo no lo podía aprovechar Rubén Sánchez para colocar a los suyos con mayor ventaja en el marcador. Fue el último acercamiento maliayo antes del descanso. Desde entonces el monólogo del 'Panda Team' hacía presagiar que llegaría el gol local antes del intermedio. Y así fue. Gus Ledes filtró un espléndido pase a Borja Iglesias y el pichichi de los gallegos no fallaba para empatar el partido. Tablas y a los vestuarios.

Polémica y victoria celeste

El Lealtad sabía que no podía permitir al filial del Celta de Vigo meterse en el encuentro en los minutos iniciales del segundo tiempo y saltó al terreno de juego de Barreiro muy intenso y sin permitir hacer su juego al cuadro vigués. A pesar de esta circunstancia, el conjunto celeste no cambió su idea de juego y mantuvo la posesión del balón y el dominio ante un equipo maliayo muy replegado. De nuevo Hicham y Borja Iglesias fueron los protagonistas en el ataque local, aunque en esta ocasión no fueron capaces de obligar a Javi Porrón a intervenir.

Sin demasiadas ocasiones en la segunda mitad, ninguno de los dos equipos parecieron ser capaces de encontrar el premio del gol. Pero a un cuarto de hora para el final llegó la acción polémica del encuentro. Hicham se internó por la banda izquierda y disparó a la meta de Javi Porrón. En un primer momento, la sensación fue que el balón no había entrado y que rompía la red de la portería del CD Lealtad. Pero el delantero del conjunto celeste se fue a celebrar el tanto y el colegiado dio validez al mismo. Entonces, los jugadores del cuadro maliayo terminaron por despegar la red, aunque para ese momento el gol había subido al marcador.

El tanto y la expulsión de Roberto Aguirre terminaron por enterrar las opciones del conjunto maliayo, que realizó un buen encuentro, pero que se quedó sin premio. Lo que estuvo a punto de llegar en un par de ocasiones fue la sentencia por parte del filial celeste con dos acercamientos de Borja Iglesias. Y es que a pesar de estar venciendo el encuentro, el Celta de Vigo 'B' siguió buscando un nuevo gol que terminara de sentenciar el partido, aunque éste no llegó. La victoria, eso sí, se quedaba en Barreiro para alegría de un equipo que cada vez más tiene en su mano luchar por el ascenso a Segunda División.

El Celta 'B' a Valladolid, el Lealtad recibe al Pontevedra CF

La competición sigue. El Grupo I de Segunda División 'B' vivirá una nueva jornada, la vigésima octava, con todos los objetivos aún por decidir. El Celta de Vigo 'B' volverá a jugar a domicilio el próximo domingo 5 de marzo a las 12:00 horas del mediodía en los Anexos del Estadio José Zorrilla en las que se medirá al Real Valladolid Promesas. Por su parte, el CD Lealtad vuelve a Les Caleyes para enfrentarse al Pontevedra CF el próximo domingo 5 de marzo a las 12:00 horas del mediodía.