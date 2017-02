Xavi Moré permite soñar al Palencia

Google Plus

Victoria a victoria, más cerca del objetivo. El CD Palencia consiguió sumar los tres puntos ante el Real Valladolid Promesas en un duelo fundamental en las aspiraciones de unos y otros. El cuadro morado aprovechó la acción personal de Xavi Moré para llevarse el triunfo y soñar con una permanencia que parecía casi imposible hace escasas semanas. Con este resultado, el conjunto blanquivioleta pierde una oportunidad de oro de colarse entre los cuatro primeros clasificados.

de Paula y Albés, sin sorpresas

Tras el triunfo en Les Caleyes, el 'Depor' buscaba mantener las buenas sensaciones en su feudo con un triunfo. Sin apenas ausencias, Óscar de Paula apostó por la continuidad después del buen resultado que le dio la alineación que dispuso ante el CD Lealtad de Villaviciosa el pasado domingo. Estos fueron los once jugadores con los que contó el técnico vasco: Alejandro; Asier Arranz, José Manuel Carrasco, Pablo Gallardo, Fede Inestal; Ibón Gutiérrez, Joseba Garmendia; Xavi Moré, Pablo Navas, Rodri; Guillem Martí.

Las prestaciones del filial blanquivioleta a domicilio descienden notablemente, así lo muestran sus números. Para el encuentro en el Estadio La Balastera, Rubén Albés contó con las bajas por sanción de Santi Samanes y Rober Corral, lo que marcó el equipo titular que dispuso el preparador de los blanquivioletas. De esta forma, el técnico gallego dispuso una alineación con estos once jugadores: Tanis Marcellán; Arroyo, Calero, Mario Robles, Royo; Rai Marchán, Anuar; Dani Vega, Renzo Zambrano, Mayoral; Higinio.

Igualdad sin goles

Los encuentros del CD Palencia suelen ser poco vistosos y con pocas ocasiones. Así lo atestiguan los precedentes y, sobre todo, los números que arrastra durante toda la temporada el 'Depor'. Justo todo lo contrario que el filial del Real Valladolid, que ha demostrado esta campaña un fútbol muy vistoso y que permite generar ocasiones de peligro en las dos áreas. Bien es cierto que lo malo se pega y eso se vio sobre el césped de La Balastera. La primera mitad no tuvo muchas ocasiones para ninguno de los dos equipos, aunque de llegar el primer tanto del partido, el segundo blanquivioleta tuvo y echó más papeletas que su rival.

En los compases iniciales del encuentro, los pupilos de Rubén Albés dispusieron de dos buenas oportunidades de forma consecutiva en las botas de Mayoral e Higinio, pero en ambos casos se encontraron con la intervención de Alejandro. Una acción de estrategia a punto estuvo de suponer el 0-1 en el electrónico, pero ante la acumulación de efectivos, el balón acabó manso en las manos del cancerbero del conjunto morado. La respuesta del CD Palencia tardó en llegar y hasta el ecuador del primer acto no se acercó a las inmediaciones de la portería de Tanis Marcellán, que paró sin problemas un flojo disparo.

Hasta el descanso, el sopor y la escasez de acciones de peligro provocaron que el interés en lo que sucedía sobre el césped de La Balastera se reduciera notablemente. Sobre todo debido a que el resultado que campeaba en el marcador permitía al segundo equipo blanquivioleta entrar entre los cuatro primeros de la tabla a expensas de lo que hiciera el Pontevedra CF. Antes del intermedio, el 'Depor' tuvo la mejor oportunidad del encuentro con un remate de Rodri, que Royo salvó bajo palos en lo que pudo ser el primer gol del partido.

Xavi Moré aparece

Tras el descanso, el filial blanquivioleta cambió por completo su idea y buscó de forma incesante el primer gol del encuentro, que le permitiera estar tranquilo ante un equipo que se jugaba tanto. El Real Valladolid Promesas dispuso en menos de cinco minutos de tres buenas oportunidades para abrir el marcador. En todas ellas, el protagonista fue un Higinio, que no parece encontrar el premio del gol desde que cayera lesionado. El 'Depor' apenas se acercó al marco de Tanis Marcellán, que no tuvo que intervenir apenas en la primera hora de juego.

No encontraban el camino del gol, pero entonces apareció la 'Ley del ex'. Esa que dice que ante el que fue tu equipo siempre ves puerta. Xavi Moré, decidido a ello, cogió el balón en la banda derecha y tras encarar portería puso el balón lejos del alcance de un atónito Tanis Marcellán. Las dudas hicieron acto de presencia en el filial del Real Valladolid, que veían como se les escapaba una oportunidad de oro para colocarse en la cuarta plaza. Por ello, Rubén Albés movió el banquillo y dio entrada a Miguel Marí, Iván Martín y José Luis Sinisterra, aunque no surtió el efecto deseado.

Lo intentó todo el cuadro blanquivioleta en busca del empate, pero el CD Palencia se mostró muy sólido y seguro en la zona defensiva para evitar el tanto visitante. De hecho, lo que estuvo a punto de llegar fue la sentencia del 'Depor' en dos oportunidades muy claras que a punto estuvieron de finalizar en gol. Un cabezazo de Pablo Gallardo y un remate de Guillem Martí hicieron intervenir a un Tanis Marcellán, que esta vez si impidió el gol palentino. No hubo tiempo para más y los tres puntos se quedaban en La Balastera.

El 'Depor' a Pamplona, el Promesas recibe al Celta 'B'

La competición sigue. El Grupo I de Segunda División 'B' vivirá una nueva jornada, la vigésima octava, con todos los objetivos aún por decidir. El CD Palencia volverá a jugar a domicilio el próximo domingo 5 de marzo a las 12:00 horas del mediodía en las Instalaciones Deportivas de Tajonar en las que se medirá a Osasuna Promesas. Por su parte, el Real Valladolid Promesas vuelve a los Anexos del Estadio José Zorrilla para enfrentarse al Celta de Vigo 'B' el próximo domingo 5 de marzo a las 12:00 horas del mediodía.