Rubén de la Barrera: "Damos por bueno el punto"

Rubén de la Barrera en el encuentro en Hermanos Antuña. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

La Cultural y Deportiva Leonesa no termina de carburar a domicilio y así lo atestiguan los últimos resultados cosechados por el conjunto culturalista. Esta vez, el cuadro leonés sumó un punto después de empatar 0-0 ante el Caudal Deportivo en el Estadio Hermanos Antuña. Rubén de la Barrera atendió a los medios de comunicación tras el partido y explicó que "me llevo muchas cosas buenas, en definitivamente un punto más".

El técnico culturalista explicó que "hace quince días en Boiro se perdió, damos por bueno el punto teniendo en referencia aquellos partidos en los que no lo consigues". Y es que Rubén de la Barrera encontró buenas noticias en este empate: "Portería a cero, aunque queríamos ganar, la satisfacción mía no es plena. Hay que intentar sumar en todos los partidos". Del mismo modo, el preparador gallego alabó la presencia de seguidores leoneses en tierras asturianas: "Han demostrado que somos un equipo que pretende cosas importantes. Como han venido y han estado a lo largo de los 90 minutos, que hablan de que no estamos solos y entre todos apretaremos".

"Gran parte de la trayectoria del equipo tiene que ver con Guille Vallejo".

El tema de la mañana era la no presencia en el once titular de Guillermo Vallejo, a lo cual comentó que "tiene que ver con rendimientos, con que nadie se relaje". Rubén de la Barrera aprovechó para alabar la labor hasta ahora de su guardameta: "Si de algo estamos convencidos es de que Guille es joven, que vino como tercero, nos sorprendió a todos y ha sido determinante. Gran parte de la trayectoria del equipo tiene que ver con él". Además, explicó lo que había intentado al colocar a Yeray como tercer central: "Hemos intentado cerrar el partido y conectar con Benja, pero partiendo de Ángel y Forniés".

Otra de las ausencias de la Cultural Leonesa esta semana fue la de José León: "José iba a ser un jugador importante. Tiene la capacidad de juntar al equipo, te permite jugar más y mejor en campo contrario. Fue una baja importante por la condición de Antonio, que hoy no podía disputar más de lo que ha disputado". Un rival complicado que Rubén de la Barrera conoce a la perfección: "Al Caudal lo he venido a ver y tiene buenos futbolistas, es capaz de llegar con mucha gente al área contraria. Sabíamos que nos iba a plantear un encuentro complicado, con escasa continuidad, trabado y nosotros hemos respondido de la mejor manera".

A pesar de todas estas circunstancias, Rubén de la Barrera fue contundente: "El equipo está primero con un punto más. No sé que es estar bien, ahora todo se aprieta y más a domicilio. Es importante modular esos pensamientos y seguir siendo tú sabiéndote adaptar". El preparador de la Cultural y Deportiva Leonesa no se quiso mojar en torno al posible penalti no señalado a favor de su equipo: "Desde el banquillo no me pareció penalti. El arbitraje es complicado y creo que en la primera parte ellos también pudieron ser sancionados".