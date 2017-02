Palatsí: "El punto hay que hacerlo bien la semana que viene"

Jorge Palatsí volvió a la titularidad en el Hermanos Antuña. | Foto: Bibi Peón (VAVEL.com).

La principal novedad de la Cultural y Deportiva Leonesa en el Estadio Hermanos Antuña para medirse al Caudal Deportivo llegó en la portería. Jorge Palatsí fue el elegido esta jornada por Rubén de la Barrera en detrimento de un Guillermo Vallejo que recibió un gol desde el centro del campo la pasada jornada. El cancerbero catalán reveló que "estuve hablando esta semana con el técnico y me comentó que me veía bien". Ha llegado la oportunidad, la hemos aprovechado y ahora a seguir. El miércoles hay otro partido, pero no sabemos quién jugará", sentenció.

Y es que el cancerbero lo ha pasado mal estos seis meses fuera del equipo: "A mí se me giró la tortilla por un mal gesto en un entrenamiento, yo confiaba en mí" y sentenció que "el club me propuso salir, pero en mi cabeza no pasaba por eso". Mucho tiempo sin defender la portería de la Cultural y Deportiva Leonesa, pero Palatsí mostró su total confianza en las decisiones del entrenador: "La portería es una posición muy delicada. Estaba apostado por Guille y nosotros lo respetábamos. Está claro que se hace largo, porque cada domingo tienes la ilusión de jugar y es un mazazo cuando no lo haces".

"Llevamos muchas victorias y es mejor un punto que nada".

Siguiendo por esa línea, Jorge Palatsí comentó que los guardametas que conforman la plantilla trabajan para ganarse el estatus de titulares: "Sinceramente, los tres trabajamos día a día. Leandro y yo hemos entrenado para cuando nos tocara. Hoy me ha tocado a mí y a disfrutarlo". Además, el cancerbero titular en el Hermanos Antuña comentó que "el míster lo había preparado toda la semana, el juego aéreo, con balones largos. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido, nuestro juego y un punto bueno". "Todo lo que sea sumar es bueno. Llevamos muchas victorias y es mejor un punto que nada", concluyó.

El meta de la Cultural y Deportiva Leonesa explicó que "tal y como se ha dado el partido, todo son finales, es un campo complicado artificial y ellos están jugando muy bien. Ellos son muy intensos y el punto hay que hacerlo bueno la semana que viene". Además, Jorge Palatsí no dudó en comentar la dificultad que se encontrarán en esta segunda mitad de temporada en la que todos los equipos aprietan: "Todos sabemos que en la primera vuelta es más sencillo jugar. Ellos también quieren hacer su juego y está claro que nos cuesta más".