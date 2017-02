Mario Barco devuelve la ilusión a Pasarón

Google Plus

Pontevedra CF: Edu, Miguel, Bonilla, Portela (Mouriño, min. 66), Bruno, Kevin, Añón, Jacobo Trigo, Mateo, Jacobo (Mario Barco, min. 55) y Eneko (Álex González, min. 55).

El partido comenzó con la tensión palpable en los dos equipos, el Pontevedra llevaba seis jornadas sin marcar y sin ganar, por lo cual, el nerviosismo se apoderaba del equipo local que tenía la obligación de recuperar el buen camino para seguir en puestos de play-off mientras que el Burgos llegaba con la necesidad de sacar algún punto de esta visita y seguir progresando con su buena racha para confirmar su salvación.

Dominio local sin gol

El equipo gallego fue el primero en dominar el balón, teniendo la posesión y tocando muy bien en busca de crear peligrosas jugadas de ataque, en los primeros minutos dispuso de dos acercamientos al área blanquinegra pero sin llegar a rematar a puerta aunque parecía asustar a un Burgos que no lograba salir de su propio campo y se dedicaba a a defender. En el minuto 9 Eneko puso un centro desde la izquierda que cabeceó Jacobo estrellando el balón en el poste.

Los minutos siguientes a ese remate al poste fueron de igualdad, el Burgos despertó de su letargo y empezó a trenzar algunas jugadas aunque ninguna llevó peligro sobre la portería defendida por Edu. Poco más sucedió en el resto de la primera mitad, los últimos minutos volvió a controlar el partido el Pontevedra que le parecía faltar el que posteriormente fue el héroe, Mario Barco.

Primera ocasión y gol

La segunda parte no pudo empezar de mejor manera para el conjunto de Mandiola, salió elo Burgos a morder, a realizar ataques rápidos y pronto surgió efecto. En el minuto 49 Armiche recibió en línea de fondo de Andrés y puso el pase de la muerte al punto de penalti donde llegó Carlos Ramos para batir por bajo a Edu, poniendo el 0-1 en el marcador. Los fantasmas volvían a sobrevolar Pasarón y los aficionados no se lo creían, su equipo había dominado, habñia tenido ocasiones pero la efectividad la ponía el Burgos.

Luisito reaccionó desde el banquillo y apenas cinco minutos después de recibir el gol dio entrada al terreno de juego a Mario Barco que volvía tras mes y medio en el dique seco y que hizo esperanzarse a sus aficionados. En el minuto 65 Bonilla botó un córner al corazón del área donde cabeceó Mario Barco centrado y atrapó Toni Lechuga.

Reacción con remontada

Apenas dos minutos después de ese cabezazo, Mario Barco ganó un balón en la frontal del área y consiguió meter el balón entre líneas para Álex González que disparó potente arriba, poniendo el 1-1 en el electrónico. Tras este gol, el Pontevedra volvió a hacerse con la posesión del balón, el cual seguía tocando muy bien para llegar a la zona de ataque. A pesar de ello, el Burgos dispuso de otra ocasión para adelantarse en el marcador con un disparo de Carlos Ramos desde la frontal colocado que despejó Edu con una gran estirada.

Llegados al minuto 77 llegó la fiesta total de los locales tras un centro desde la derecha que cabeceó sólo Mario Barco al fondo de las mallas, poniendo el 2-1 definitivo en el marcador. En el tramo final del partido, el Burgos volvió a la defensa de cuatro, que antes era de cinco, intentando tener más el balón para partir hacia arriba pero no llegó a crear peligro claro y acabó cayendo derrotado.

El Pontevedra, con esta victoria, continúa cuarto aumentando la diferencia con el quinto hasta los tres puntos mientras que el Burgos, a pesar de la derrota, se mantiene 13º pero ve reducida bastante su distancia respecto al descenso, el cual tiene la promoción a dos puntos y el descenso directo a cuatro.