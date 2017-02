El Guijuelo empata ante la Ponferradina

El Club Deportivo Guijuelo empata ante la Ponferradina, en un partido en el que no hubo nada de juego por parte de ambos conjuntos. Un punto que no sirve de mucho al equipo chacinero y es que los de Jordi Fabregat siguen a cinco puntos de la salvación directa. La Ponferradina se encuentra en sexta posición con 41 puntos, cerca de los puestos de play off, marcados por el Pontevedra con 45 puntos. Los de Jordi Fabregat por su parte suman un punto pero no les sirve ya que los rivales directos del conjunto chacinero están haciendo buenos partidos en casa, por lo que se alejan de los puestos de salvación directa.

El Club Deportivo Guijuelo salió con el siguiente once inicial: Kike Royo: Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Antonio Ayala, Ángel Sánchez; Jorge Juliá, Pablo Ortíz, Julian Luque; Néstor Gordillo, Javito y Antonio Pino. El míster chacinero, Jordi Fabregat introdujo alguna novedad debido a las molestias de uno de los jugadores clave como es Jonxa Vidal. Por lo que el centro del campo lo formaron Jorge Juliá y Pablo Ortíz, con Julian Luque por detrás de Antonio Pino y Néstor Gordillo. Por su parte, Pedro Munitis, saco a los siguientes hombres en el once inicial: Dinu; Nacho, Ríos Reina, Xisco Campos, Gonzalo; Jonathan, Menudo, Chavero, Héctor Figueroa, Cidoncha y Caiado.

Un partido sin emociones y mucha parte defensiva

Un partido sin apenas ocasiones, el Guijuelo no generaba ocasiones de peligro ni daba continuidad a las jugadas. En frente una Ponferradina que al igual que el equipo local no creaba nada de peligro. Un partido que comenzó como si ninguno de los dos quisiera la pelota. Los de Pedro Munitis, buscaban balones a la espalda de la defensa chacinera, aprovechando los errores del equipo local con salidas rápidas y jugadas en diagonal. Por lo que el buen juego de la defensa local permitió a los chacineros hacerse con un punto.

La primera ocasión del partido la tuvo Julian Luque, tras un remate de cabeza que se marcho por encima de la portería defendida por Dinu. Esta ocasión llegaría en el minuto 43 por lo que se llegó al descanso con el empate inicial y un primera parte aburrida en el que ninguno de los dos equipos generaron ocasiones

La segunda parte comenzó al igual que la primera, un Guijuelo con miedo a cometer errores y una Ponferradina, a la espera de rescatar un balón perdido para intentar crear peligro. La primera ocasión de esta segunda parte llegaría por parte de los de Pedro Munitis, en el minuto 60 tras un remate de Héctor Figueroa que se marcho fuera de la portería defendida por Kike Royo.

En el minuto 65, Kike Royo salvaría al Guijuelo del primer gol de la Ponferradina, tras el lanzamiento de falta por parte de Chavero. Minutos después lo intentaría su compañero Pastrana pero sin fortuna.

En el minuto 69, llegarían los primeros cambios en el conjunto chacinero, Pepe Carmona y Piojo salían al terreno de juego para intentar dar más rapidez a las jugadas. El Guijuelo mostraba las ganas de empatar pero el gol no llegaba.

En los minutos finales, ambos conjuntos se animaron, en el minuto 87 lo intentaría Jorge Juliá pero el remate se marcho alto. Se llego al final del partido con el 0-0 en el marcador. Una jornada más el Club Deportivo Guijuelo sigue en puestos de descenso a 5 puntos de la salvación directa marcarda por la Mutilvera.

La próxima semana el Club Deportivo Guijuelo visita al líder de este Grupo I de Segunda División B, la Cultural. Por su parte, la Ponferradina recibe la visita de la Mutilvera.