Mario Barco, recupera el gol para el Pontevedra CF

Mario Barco celebra un gol esta temporada. | Foto: Diario de Pontevedra.

Nadie podía imaginar que un esguince de tobillo hiciera tanto daño a un equipo. En el primer encuentro de este 2017, Mario Barco, principal referencia del Pontevedra CF, caía lesionado frente al CD Guijuelo en el Estadio de Pasarón. Las primeras exploraciones fueron muy preocupantes, si bien, el delantero navarro consiguió evitar el quirófano. Hasta marzo, el conjunto granate perdía a su delantero más peligroso y que acumula buena parte de los goles anotados hasta el momento.

Esa tarde de domingo, el Pontevedra CF marcaría sus dos últimos goles hasta esta pasada jornada. De Pasarón a Pasarón. De Mario Barco a Mario Barco. Javi Bonilla, desde los once metros, y Abel Suárez fueron los últimos jugadores del conjunto granate que batieron la meta rival. Y es que el cuarto clasificado del Grupo I de Segunda División B arrastró una sequía preocupante que le llevó a estar seis encuentros completos sin ver puerta. En total 642 minutos que rompió el extremo Álex González, antes de que Mario Barco volviera por sus fueros y consiguiera dar el triunfo a los suyos ante el Burgos CF.

Mario Barco volvió a vestirse de corto la pasada jornada ante el Burgos CF.

La baja del estellés no pudo ser cubierta por un Mateu Ferrer, que no termina de dar el rendimiento esperado. El atacante balear fue el elegido para sustituir a Mario Barco, pero, como el resto de jugadores, no fue capaz de meter ningún gol. El Pontevedra CF se quedó sin marcar ante la UD Mutilvera, el CD Palencia, el CD Izarra y el Racing de Ferrol, a domicilio; y Racing de Santander y Celta de Vigo 'B' en el Estadio de Pasarón. Demasiado tiempo sin percutir la portería rival para un equipo que aspira a cotas tan amplias como la clasificación para el playoff de ascenso a Segunda División.

La nota positiva en este tramo de temporada llega con la vuelta de Mario Barco al equipo antes de tiempo al haber reducido su tiempo de recuperación. La necesidad manda y el delantero del Pontevedra CF se encontraba en la obligación de volver a los terrenos de juego para ayudar a los suyos. El playoff de ascenso a Segunda División parece más sencillo con el ariete estellés en plenas facultades y con la pólvora cargada.