Google Plus

Derbi muy amistoso

El buen ambiente entre la directiva castellana y la leonesa se trasladó desde la grada y los despachos al campo de juego, provocando un encuentro bastante tranquilo entre pucelanos y leoneses. Con pocas ocasiones y con muchos minutos a los menos habituales y a jugadores de sus respectivos filiales.

Ambas directivas vieron juntas el partido junto a representantes de la Academia Aspire y Akram Afif en un ambiente de cordialidad, fruto de la buena relación entre Felipe Llamazares y Carlos Suarez, ambos relacionados con el mundo del baloncesto.

El encuentro tuvo un tiempo para cada equipo. Si en la primera mitad fue el cuadro leonés el que llevó el peso del partido y las ocasiones, en la segunda parte los castellanos lograron plasmar su mejor fútbol. Un buen gol de Drazic a los 60 minutos de juego dio la victoria (0-1) al Real Valladolid ante una Cultural y Deportiva Leonesa que tuvo ocasiones claras en la primera parte de adelantarse en el marcador, pero un sobresaliente trabajo en portería de Isaac Becerra desbarató las ocasiones de gol.

Rubén De la Barrera: “Nos vienen bien estos partidos”

El entrenador de la Cultural Leonesa se presentó ante los medios de comunicación al final del partido para dar su opinión sobre el encuentro, que desde su punto de vista ha sido provechoso, para dar minutos a quienes no lo tienen y para poner a punto de quienes lo necesitan: "Viene bien para jugadores que no han tenido tantos minutos y que es tremendamente recomendable para otros como Antonio Martínez, al que le venía bien una participación de 45 minutos". Añadió que el centrocampista podrá disputar una cantidad similar el próximo encuentro liguero

Por el otro lado, valoró positivamente la entrada en juego de los canteranos, así como la vuelta a la portería de Leandro, quien no tenía minutos desde el Santiago Bernabéu. Así mismo, el gallego dio minutos a todos sus jugadores menos a Toni, quien no pudo jugar contra su ex equipo debido a molestias: "Tuvimos una primera parte muy buena, generando ocasiones y después, en la segunda, pudimos ver a jugadores como Tarek, Sergio Simón o Álex. Toni está condicionado por un tema óseo en la rodilla y todo lo que sea retirarle carga, mejor".

Paco Herrera: “La Cultu merece todo el respeto”

El técnico del conjunto blanquivioleta analizó un encuentro que, en su opinión, sirve para mantener en forma a los menos beneficiados en Liga: “De lo que se trataba es de dar minutos a los que menos juegan”.

Herrera cambió un poco la manera de trabajar los amistosos en comparación con las últimas semanas: “En este caso he decidido de manera distinta a la semana pasada en Burgos. He querido que sea un entrenamiento para preparar el partido de Liga. He podido trabajarlo y esta es la conclusión más importante. Hemos estado mejor en la segunda parte con jugadores con más poso”.

Sobre su rival, el entrenador dedicó buenas palabras para los leoneses: “La Cultural tiene un muy buen equipo que merece todo el respeto”