Santamaría y Beobide, a disposición de Ángel Viadero

Mikel Santamaría en un entrenamiento esta semana. | Foto: Racing de Santander.

Qué siga la lucha por la primera posición. El Racing de Santander consiguió un importante triunfo el pasado domingo en el Estadio El Sardinero ante el filial de Osasuna tras haber iniciado el encuentro con un gol en contra. Pese a ello, el cuadro racinguista se llevó la victoria con el doblete de Dani Aquino y Abdón Prats, que sitúan a los suyos muy cerca de la primera posición que sigue ostentando la Cultural y Deportiva Leonesa. Para seguir al acecho del liderato, los pupilos de Ángel Viadero afrontan el duelo a domicilio ante el CD Tudelano con la necesidad de sumar el triunfo ante un equipo capaz de lo mejor y lo peor durante esta temporada.

Como viene siendo habitual, Ángel Viadero volverá a contar con numerosas bajas, lo que provocará no tener a toda su plantilla en perfectas condiciones. Los habituales ausentes, Borja Granero y César Díaz, continúan con su trabajo de readaptación de las graves lesiones sufridas hace varios meses ya. Tampoco podrá estar sobre el césped del Estadio Ciudad de Tudela es David Córcoles, que fue sustituido ante el Real Valladolid Promesas por molestias físicas. El lateral derecho racinguista no está plenamente recuperado de la rotura de fibras de grado I-II en el semitendinoso de la pierna derecha y no forzará su vuelta.

Las buenas noticias para el preparador del Racing de Santander llegan con la recuperación de dos jugadores que no se han entrenado con normalidad durante esta semana. Jagoba Beobide y Mikel Santamaría, que no pudieron entrenar este miércoles con una contusión en el vasto interno de la pierna derecha y lumbalgia, respectivamente entraron en la citación de Ángel Viadero. En esta ocasión, la expedición racinguista solamente viajará al Estadio Ciudad de Tudela con 18 jugadores al quedarse fuera de la citación el canterano Alberto Gómez.

Convocatoria del Racing Club de Santander ante el CD Tudelano

Porteros: Iván Crespo y Raúl Domínguez.

Defensas: Miguel Gándara, Samuel Llorca, Israel Puerto, Mikel Santamaría y Julen Castañeda.

Centrocampistas: Álvaro Peña, Jagoba Beobide, Sergio Ruíz, Pau Miguélez, Javi Cobo, Óscar Fernández, Santi Jara y Héber Pena.

Delanteros: Dani Aquino, Abdón Prats y Carlos Álvarez.