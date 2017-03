José Manuel Mateo: "Estábamos en una dinámica que no se correspondía con el trabajo de los chavales"

Google Plus

José Manuel Mateo en un encuentro de esta temporada. | Foto: Ariadna Santeugini (VAVEL.com).

Después de varias jornadas sin conocer el triunfo, al fin, el filial de Osasuna retomó la senda de la victoria y lo hizo ante un rival directo por eludir el descenso. El CD Palencia se vio superado por un cuadro rojillo que cuajó un partido muy completo y aprovechó al máximo las oportunidades de las que dispuso para llevarse la victoria. Un resultado que les aleja de la zona de peligro después de muchas semanas a tiro de los puestos de descenso. José Manuel Mateo atendió a los medios de comunicación y se mostró satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadores.

El preparador osasunista no tuvo reparos a la hora de reconocer que por fin se marchaba feliz por el resultado y la labor realizada por sus jugadores: "Me voy muy contento porque estábamos en una dinámica que no se correspondía con el trabajo de los chavales". José Manuel Mateo entendía que "en muchos partidos nos adelantábamos", pero aún así "nos daban la vuelta" y terminaban cediendo los tres puntos en favor del cuadro rival.

"Hemos defendido bien, pero eso tenemos que seguir corrigiéndolo".

El preparador rojillo no dudó en reconocer que habían incurrido en un grave riesgo al dejarle el dominio del balón al CD Palencia: "Hemos defendido bien las situaciones de centros laterales, pero ha habido muchos momentos en los que hemos jugado en campo propio y eso es un riesgo". José Manuel Mateo admitió que "teníamos que hacer buenos los primeros pases tras la pérdida porque, si les das el balón, saben jugar, te dominan y hoy nos han creado muchas ocasiones de centros". Donde sí se mostró satisfecho el técnico navarro fue en la faceta defensiva: "Les hemos defendido bien, pero eso tenemos que seguir corrigiéndolo".

José Manuel Mateo quiso personalizar en la figura de Álex Sánchez el buen trabajo realizado por sus jugadores. El delantero osasunista "es un perfil superior comparándolo con los demás compañeros en lo que respecta a la experiencia", explicó el técnico rojillo. El preparador de Osasuna Promesas se mostró satisfecho con la labor realizada: "Solo puedo hablar bien de él porque ha entendido su rol, su situación y teníamos mucha confianza en él". "Es el primero que llega a entrenar, siempre tira del carro y nos apoyamos mucho en él", sentenció.