Mario Barco decide en Les Caleyes

Otra vez Mario Barco. El delantero navarro, héroe hace siete días en Pasarón dando la victoria al Pontevedra, volvió a enviar a tierras gallegas los tres puntos desde Villaviciosa. Fue a tres minutos del final, en un partido igualado cuyo signo mereció ser una x.

Arrancó el partido con unos minutos de tanteo, en los que quizás el Pontevedra estuvo más dominador. Relativo dominio que duró sólo cinco minutos, ya que los negrillos tomaron la iniciativa y pasaron a mandar en el partido con un buen trato de balón. Bien es cierto que ni asturianos ni gallegos llegaron a crear excesivo peligro a la portería rival. En el doce llegaría el primer acercamiento, que fue para el Lealtad. El ex granate Álvaro Muñiz disparó desde fuera del área, flojo y fácil para Edu. Gran batalla en el centro del campo, que impedía las acciones de peligro. Muestra de ello fue que la segunda acción de relativo peligro del encuentro, en este caso para el Pontevedra, llegó a dos minutos del descanso, en una buena jugada individual de David Añón que disparó cerca el palo izquierdo de Javi Porrón. Descanso, y máxima igualdad.

La segunda parte tuvo más acciones de peligro, quizás coincidiendo con la entrada del hombre del partido, Mario Barco, que accedió al verde en el cinco de la segunda parte, sustituyendo a un batallador pero sin suerte Mateo. Desde ese momento el punta navarro acaparó todo el ataque pontevedrés, y creó peligro e incomodidad para los centrales desde su entrada. Fue Jandrín, otro ex granate, quien no empaló bien al borde del área en la primera para el Lealtad del segundo acto, y Abel, el que contrarrestó acto seguido para los gallegos con un disparo desde fuera del área que se fue cerca del larguero. A punto estuvo Mario Barco de hacer el primero en un centro del ex negrillo Álex González desde la izquierda, pero el punta, a pesar de lanzarse con todo, no llegó para empujar. Eran buenos momentos del Pontevedra, que daba un paso adelante, pero sería el Lealtad quien la tuvo y clara. Gran combinación al primer toque que deja solo a Adrián Llano ante Edu, pero algo algo escorado, y el "8" estrelló el balón en el guardameta. La réplica no tardó en llegar y esta vez fue el Pontevedra quien a punto estuvo de adelantarse. Pase de la muerte y Álex González sólo en el corazón del área estrelló el balón en un providencial Álex Blanco, y en el rechace, Álex González no pudo ante un Javi Porrón que achicó a la perfección. A diez del final cerquita estuvo de adelantarse el Lealtad de falta directa, pero el disparo de Álex Blanco se fue por muy poco. Y a tres del final, la jugada del partido. Corner desde la izquierda y cabezazo inapelable de Mario Barco al que no puede llegar pese a la estirada el meta maliayo. Gol partita del navarro, por segunda semana consecutiva que mete a su equipo en playoff. A punto estuvo David Grande de empatar en el añadido, pero su disparo se fue rozando el poste. Al final, victoria importantísima del Pontevedra, que le vuelve a dar posición de privilegio, y derrota para un Lealtad que sigue en zona tranquila.

Centenario Javi Porrón

Javi Porrón, recibe de manos de su presidente, Pedro Menéndez, la camiseta conmemorativa por sus 100 partidos. Foto: Alberto Brevers-VAVEL

No era un día más para Javi Porrón. El capitán del Lealtad, cumplía hoy su partido 100 con la elástica negrilla, siendo el primer jugador en la historia del club en llegar a esa cifra. Seis temporadas en el equipo, tres en tercera y las tres últimas en Segunda B. Recibió una distinción en forma de camiseta de manos de Pedro Menéndez, presidente del club.