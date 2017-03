Aitor Navarro evita el triunfo del CD Boiro

La llegada de marzo significa que al invierno le quedan pocas hojas en el calendario, la ropa de abrigo debe volver al armario y el fútbol entra en su recta final. Tres meses críticos donde se decide todo el trabajo de la temporada. El CD Boiro y el CD Izarra cruzaron esta lluviosa tarde de domingo sus caminos en el Estadio de Barraña con tres puntos en juego que para los locales significaban un paso de gigante hacia la tranquilidad, mientras que para los visitantes valían romper una racha de dos jornadas sin conocer la victoria e instalarse de forma definitiva en la zona placida de la tabla.

Continuismo frente a necesidad

En las alineaciones de los dos equipos había una diferencia fundamental entre una y otra escuadra: el jugador clave. Fredi Álvarez pudo contar para la cita con su once tipo a excepción de Marcos Álvarez, ya que el de Ortigueira sigue aquejado de una fascitis plantar que lo tiene parado desde hace unas jornadas. El técnico moañes repitió el once que tan buenos resultados le ha dado en esta buena racha de partidos. La gran duda era saber si Catú iba a regresar a la titularidad una vez cumplida la sanción, pero la dupla Crespo - Mateo Garcías volvió a ser la pareja de centrales en una zaga coronada por los inamovibles Axel y Jimmy por los costados.

Los navarros por el contrario llegaron a Barraña con la ausencia más que sensible de Pito Camacho, autor de nueve tantos esta temporada y la gran referencia del equipo albiazul. Ante la baja, Borja Jiménez apostó por un equipo rocoso que dificultara el juego de toque de los gallegos, dando entrada a Maestresalas, Josetxo y Cabrera, tres jugadores de mucho trabajo y de vocación defensiva. Polaco, otro jugador curtido en la zaga, hizo las labores de interior mientras que Hinojosa asumió el cargo de líder ofensivo.

Principio blanco; final albiazul

El partido arrancó con el mismo ritmo que el equipo barbanzano lleva imprimiendo a su juego en los últimos partidos. Y con Pedro Beda como protagonista. Antes de cumplirse los cinco primeros minutos, el nueve brasileño inició una acción individual en la frontal del área e intentó un disparo lejano que se estrelló con la defensa navarra. El rechazo volvió a los pies del carioca que dio un pasito más y desde la medialuna coló un disparo fuerte y colocado al que no llegó Aitor y puso el 1-0 en el luminoso.

Sin Pito Camacho, Hinojosa cubrió el puesto del nueve

El Izarra intentó reaccionar pronto con pases a la espalda de la defensa barbanzana pero los locales seguían bien colocados, con transiciones rápidas y siempre encontrando soluciones para la salida del balón. Los blancos no se acomodaron con el marcador a favor y quisieron poner más tierra de por medio. Pudo hacer el segundo Romay con un testarazo a centro de Juampa pero su remate no encontró portería. Los de Estella no se amilanaron pero se toparon con una línea defensiva bien definida. Hinojosa pudo plantarse solo ante Guillén a los veinte minutos, pero un providencial Mateo Garcías evitó que pudiese controlar el cuero.

Superado el ecuador de la primera parte, el Izarra empezó a asentarse en la cancha y a la media hora Cacho se sumó al ataque y puso un centro al corazón del área para la llegada de Hinojosa. El diez navarro domó el balón y batió al Pato Guillén con un disparo seco al primer palo. Tras el empate se sucedió el intercambio de golpes pero sin encauzar ocasiones claras ninguno de los dos equipos. Las dos escuadras optaron por intentar adueñarse del centro del campo y por los centros desde las bandas, pero a ninguno le funcionó el plan.

Un quiero y no puedo

Los segundos cuarenta y cinco minutos se reanudaron con el mismo guión con el que empezó la primera parte: el color blanco protagonizaba el juego. El Boiro seguía intentando monopolizar el esférico y sin renunciar al juego por las bandas. Otro testarazo de Romay, esta vez a centro de Axel, fue el primer acercamiento de peligro de los barbanzanos en la segunda parte. El partido empezó a endurecerse y a trabarse a medida que pasaban los minutos.

El Boiro fue el gran dominador del segundo tiempo

Los blancos continuaron su acoso y derribo y a punto estuvieron de celebrar otro tanto. Un disparo lejano de Axel mal despejado por la defensa se tradujo en un balón suelto dentro del área navarra que aprovechó Juampa para disparar fuerte y raso pero una atajada felina de Aitor Navarro evitó tener que ir a recoger el balón al fondo de la red. La jugada continuó en las botas de Pedro Beda pero su disparo llegó manso a las manos del cancerbero, providencial en esta doble ocasión local. Una gran jugada hilvanada por Romay, Juampa y Beda dejó al ariete brasileño solo ante Aitor pero su disparo dio en un defensa y se marchó a córner. Fredi Álvarez reactivó el ataque dando entrada a Herbert y Rubén Rivera por Manu Roríguez y Pedro Beda y al poco de entrar, el nueve herculino tuvo su primera ocasión pero de nuevo un inspiradísimo Aitor impidió el tanto del coruñés.

Los barbanzanos tenían maniatado al conjunto navarro pero no eran capaces de superar al jovencísimo meta albiazul. Ya a falta de diez minutos Juampa gozó de una ocasión por la izquierda que terminó en un nuevo saque de esquina a favor de los locales, muy imprecisos en todas las jugadas a balón parado. Cuatro minutos después una internada por la banda izquierda de Rivera llevó de nuevo la inquietud a la grada pero el centro del capitán del Boiro no pudo ser rematado por Cano cuando tenía todo a favor. El Boiro no dejó de achuchar y de nuevo Cano pudo romper la igualada tras una dejada atrás de Juampa y en el área pequeña no supo enviar el balón a las mallas. La siguiente jugada pudo cambiar por completo el partido. Manu hizo un penalti muy torpe en el minuto noventa y cuando los aficionados ya saboreaban los tres puntos en la grada de Barraña, de nuevo un imperial Aitor mantuvo el candado en su arco deteniendo la pena máxima lanzada por Rubén Rivera.

Aunque después del penalti lo siguieron intentando, no hubo tiempo para que los barbanzanos siguieran acosando la portería de Aitor Navarro, el gran héroe de la jornada y principal artífice de ese punto que se fue en autobús rumbo a Estella. Un Boiro intachable en lo futbolístico volvió a pecar de imprecisión en los metros finales y no pudo amarrar su tercera victoria consecutiva en su feudo. Por el contrario, los navarros volvían a puntuar lejos de Merkatondoa tres meses después. Un empate que sabe a poco para unos locales que merecieron mucho más pero que se estrellaron con un Aitor soberbio. Tablas y reparto de puntos en Barraña para dos equipos que no terminan de despegarse de la zona baja. La liga, como en este partido, parece abocada a decidirse en los últimos minutos.