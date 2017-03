Google Plus

De la Barrera: «Ahora toca mortadela, no caviar» | Foto de Jose Mendoza

No todos los partidos son victorias fáciles. Eso es algo que Rubén De la Barrera tiene muy claro. Y es que su ex equipo, el Guijuelo, le puso las cosas muy complicadas al entrenador gallego que busca con la Cultural Leonesa amarrar la primera plaza y posteriormente subir a la división de plata. El equipo chacinero mantuvo la tensión en el aire durante los 90 minutos, pese a que los leoneses se adelantaron por 2-0, recortando distancias Raúl desde los 11 pasos y cerrando el encuentro Alex Gallar con un disparo de falta en el minuto 90 para poner el 3-1 definitivo.

Sobre el encuentro, el técnico lo analizó de la siguiente forma: «Estaba tranquilo con el 2-0, el 2-1 lo provocamos nosotros y con la acción de Pino igual tienes esa incertidumbre, porque el gol no es que pese, pero condiciona emocionalmente. Tras eso, y en la segunda parte, entiendo que el equipo ha estado seguro, garantizando las recepciones de Raúl y, antes del gol de Gallar, siento que puede empatar el Guijuelo, porque al final es el juego, pero eso no quiere decir que me sintiera amenazado».

Con respecto al Guijuelo, su ex equipo, el entrenador de la Cultu destacó varias situaciones: «tienen tres buenas alternativas para iniciar, son profundos, tienen gente por fuera con calidad, arriba Pino permite descansar y juntar, haciendo su presencia más importante al resto».

Respecto al juego del equipo, que nuevamente se vio atascado, De la Barrera insistió en que la primera vuelta es complicado que se repita, por lo que hay que dejar de mirar hacia atrás: «Nos acostumbramos al caviar, lo queremos todo los días y la mortadela no nos gusta, pero la segunda vuelta es lo que nos vamos a encontrar».

Para cerrar, el entrenador reconoció que se continúa barajando opciones para fichar, opción abierta gracias a la desgraciada lesión de Samu: «Hay opciones de fichar y se barajan posibilidades, tenemos una ficha y veremos»