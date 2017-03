El regreso de Marcos Álvarez sigue siendo una incógnita

Google Plus

Marcos Álvarez. Foto: Nely Castaño

El mejor momento de forma y de fútbol del CD Boiro e la temporada coincide curiosamente con la ausencia en el once de Marcos Álvarez, uno de los jugadores más regulares a lo largo de toda la campaña y con más peso en la plantilla. El cohete de Ortigueira solo se ha visto frenado esta temporada por las lesiones, siendo uno de los jugadores indispensables en el esquema de Fredi Álvarez.

¿Qué es una fascitis plantar?

El ex del Racing de Ferrol y Cultural Leonesa solo se ha visto frenado esta temporada por las lesiones. De hecho, el extremo diestro no se perdió un solo partido hasta la jornada veintidós, jugando también el partido ante el CD Guijuelo de la Copa del Rey saliendo desde el banquillo. Pero desde el partido ante el CD Tudelano, el ortegano no ha vuelto a disputar un solo minuto con la casaca blanca.

La causa de su ausencia se debe a una fascitis plantar. Esta lesión originada en la planta del pie se trata de una inflamación en el tejido conectivo grueso (es el tejido encargado de amortiguar el impacto al caminar), lo que a su vez produce un dolor aguo en el talón o en la zona media de la planta del pie. La lesión se suele producir a causa de un calzado inadecuado o trabajo excesivo en esa zona del pie. Sito Pérez, director deportivo del CD Boiro, confirmó que el jugador ya estaba enfilando la recta final de su recuperación. “Es importante que se adapte al terreno de juego y a otras superficies para que su recuperación sea total” afirmó el director deportivo.

Una lesión tan delicada debe cuidarse siempre con precaución si acortar los plazos de la recuperación, ya que si no se guarda el reposo necesario puede empeorar la lesión y prolongarse a lo largo del tiempo. Por ese motivo, es importante que ni Marcos Álvarez ni el CD Boiro se precipiten a la hora de determinar cuándo debe volver el gallego a dejarse la piel en el verde de Barraña. Y más ahora que los barbanzanos encaran la recta final de la liga. Que todos los jugadores de la plantilla estén al 100% será clave para lograr la permanencia.