Arandina CF - CD Boiro: soñadores en El Montecillo

Google Plus

Montaje de José Mendoza para vavel.com

Las jornadas que quedan por disputarse en el Grupo I pueden contarse ya con los dedos de las manos. Diez batallas de noventa minutos donde todos los equipos se juegan las habichuelas. En una categoría tan exigente como la Segunda División B, los puntos cuentan desde el primer día, pero ahora, tan cerca del final, cada punto vale más que nunca. Este domingo se enfrentan a cara de perro la Arandina CF y el CD Boiro, dos equipos que comparten un mismo objetivo: permanecer el año que viene en la división de bronce del futbol español. El Montecillo será el campo de batalla y el balón el juez, el jurado y el verdugo.

¿La última oportunidad?

La Arandina es penúltima con 23 puntos, a siete de la UD Mutilvera, el equipo que marca la línea divisoria entre los puestos de descenso directo que hoy ocupan además de los burgaleses el CD Palencia, el CD Guijuelo y la UD Somozas. Junto con los ferrolanos, que ocupan el farolillo rojo de la tabla, los de Emilio Ferreras necesitan un triunfo que los mantenga cerquita del tren de la salvación. De perder este fin de semana ante un rival directo, en el peor de los casos los albiazules podrían quedarse diez puntos por debajo de los puestos de permanencia, una distancia que a falta de nueve partidos y teniendo que enfrentarse ante rivales de la categoría del Racing de Santander, Pontevedra CF o Celta B, se antoja insalvable.

La Arandina está siete puntos por debajo de los puestos de permanencia

La principal preocupación en Aranda de Duero es el gran problema que tiene el equipo para cerrar los partidos. Recuperado el olfato goleador después de estar cinco jornadas seguidas sin ser capaz de anotar un solo gol, los burgaleses han sufrido dos duras derrotas ante Cultural Leonesa y Coruxo en el Reino de León y en O Vao respectivamente. A pesar de que a priori son dos equipos que están muy por encima de los castellano-leoneses, la Arandina desperdició en ambos partidos una clara ventaja en el marcador que podría suponer tener más puntos en su casillero. Hasta en dos ocasiones llego a adelantarse ante los líderes del Grupo I y en los últimos doce minutos los de Rubén de la Barrera remontaron los dos goles que tenían los albiazules de margen para llevarse el partido. Lo mismo ante el Coruxo, donde los pontevedreses amarraron los tres puntos al remontar por dos veces los tantos de Carlitos y Edgar.

Todavía no ha trascendido la lista de convocados de Emilio Ferreras, que esta semana ha declarado en rueda de prensa que para él “el futbol está siendo muy injusto con la Arandina”. También en rueda de prensa, el central Rubén Garcés, uno de los jugadores más utilizados por el técnico de Pinto, calificaba el próximo partido como una final además de valorar positivamente los refuerzos que llegaron a El Montecillo la pasada ventana de fichajes y de declarar que en los últimos partidos “me encuentro más cómodo en el campo”. En el apartado de bajas, Edu Payá y Leo Ramírez son baja segura para el duelo, pero Mauri puede ser parte de la partida.

Que el ritmo no pare

El CD Boiro atraviesa a nivel de forma física y futbol su mejor momento de la temporada. En decimocuarta posición con 32 puntos, los de Fredi Álvarez han sumado ocho puntos en los últimos cuatro partidos. El duro empate cosechado la semana pasada en Barraña ante el CD Izarra no ha supuesto un golpe a la moral de los boirenses, que desaprovecharon un penalti en el tiempo de descuento que de haberlo transformado Rubén Rivera hubiera aupado a los blancos hasta la decimosegunda posición. A pesar de ser ampliamente superiores a los navarros, los barbanzanos se toparon con un gran Aitor Navarro que frenó todas las acometidas de los locales.

El Boiro suma ocho puntos de los últimos doce

Con todo, la imagen mostrada por el cuadro boirense fue muy positiva. En los últimos partidos el Boiro ha recuperado la pegada que la temporada pasada lo llevó a conquistar el ascenso a Segunda B y el título de Tercera División, además de demostrar una solidez defensiva de altísimo nivel gracias al rendimiento de los centrales Catú, Crespo y Mateo Garcías, además de un imponente Pato Guillén que ha mantenido su portería a cero en tres partidos desde que se recuperó de su lesión que lo tuvo apartado de los terrenos de juego tres jornadas, las mismas en las que los barbanzanos cayeron derrotados ante el CD Tudelano, Osasuna B y SD Ponferradina. Además, la vuelta al once de Gonzalo haciendo dupla con Borja Yebra ha restablecido el equilibrio en el centro del campo gallego, muy acusado por la falta de continuidad de una pareja de centrocampistas que lograse asentarse en el once.

Por el momento no se sabe que jugadores viajarán a Aranda de Duero. La única duda es la más que posible ausencia en los esquemas de Fredi Álvarez de Marcos Álvarez. El extremo diestro está enfilando la recta final de su recuperación después de estar varias semanas lejos de los terrenos de juego por una fascitis plantar. Su puesto lo ocupará Romay, que ha visto como su presencia en el once se desplazaba hacia el costado derecho mientras que Manu Rodríguez hace las funciones de enganche por detrás del nueve. Curiosamente, el propio Manu Rodríguez regresa a un estadio que no le es desconocido, ya que vistió la camiseta burgalesa en la temporada 15/16 antes de regresar al Compostela.

Posibles alineaciones:

Arandina CF: Zabal; Sergio Noche, Garcés, Pablo Trigueros, Nacho Ruíz; Saúl, Alex Barrera; Plaza, Carlos, Ruba; Edgar.

CD Boiro: Guillén; Axel, Catú, Mateo Garcías, Jimmy; Borja Yebra, Gonzalo; Romay, Manu Rodríguez, Juampa; Pedro Beda.