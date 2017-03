CD Palencia - CD Tudelano: tres puntos fundamentales

Google Plus

La permanencia o la Copa del Rey. Ese es el lugar al que miran los dos equipos que este sábado 11 de marzo desde las 20:30 horas de la tarde que se enfrentarán sobre el césped de La Balastera. CD Palencia y CD Tudelano tratarán de sumar un triunfo que les sitúe más cerca de sus principales objetivos dentro del Grupo I de Segunda División 'B'. El conjunto morado necesita tres puntos que le permitan acercarse a la zona de permanencia, mientras que el cuadro navarro sueña con volver a disputar la Copa del Rey, ya que el playoff de ascenso parece casi imposible.

CD Palencia, obligados a sumar

No queda otra que seguir luchando por el objetivo de la permanencia y en ello se encuentra un CD Palencia que en las últimas jornadas ha mejorado notablemente sus prestaciones. Prueba de ello es la situación en la que se encuentra el conjunto morado, que está actualmente a tres puntos del puesto de playout y a la misma distancia de la salvación que ahora mismo ostenta el Caudal Deportivo. En La Balastera deben escaparse los menores puntos posibles si el cuadro palentino quiere mantenerse una campaña más en la Segunda División 'B'.

Después de muchas jornadas, el CD Palencia podrá contar con todos sus efectivos para afrontar el duelo ante el CD Tudelano en la lucha por salvar la categoría. Óscar de Paula tiene a sus 20 efectivos en perfectas condiciones y por este motivo ha tenido que dejar fuera de la citación por decisión técnica al zaguero Héctor Sánchez y al delantero centro Joan Roldán. Destacada es la vuelta a una citación de un Ángelo Macaroni que apenas está teniendo protagonismo en este último tramo de competición.

CD Tudelano, a por la Copa del Rey

A pesar de que no está siendo la temporada esperada, el CD Tudelano sigue en la lucha por la zona noble de la clasificación y espera conseguir al menos el acceso a la próxima edición de la Copa del Rey. El conjunto navarro, famoso en el panorama futbolístico por la llegada de John Clarkson, se encuentra actualmente en la octava posición y tiene al Coruxo FC como el principal rival por acceder al Trofeo del K.O. La necesidad de sumar los tres puntos es total para evitar que el número de equipos que lleguen a su altura sean más con todo lo que ello conllevaría.

John Clarkson volverá a contar con escasos efectivos para afrontar un encuentro como viene siendo habitual en los últimos tiempos en el CD Tudelano. El técnico escocés solamente ha podido viajar a Palencia con 15 efectivos después de que Aser Albes, Iñaki Jiménez y Babalola no hayan abandonado la enfermería y tengan complicado hacerlo a corto plazo. Para colmo de males, el preparador del conjunto navarro no podrá contar con tres jugadores por culpa de las sanciones. Tres habituales titulares como Ion Vélez, Juanmi Heredero y Nandi no podrán vestirse de corto este sábado en La Balastera.

Convocatorias

CD Palencia: Alejandro, Pablo Carmona; Asier Arranz, Acoidán Roque, Pablo Gallardo, José Manuel Carrasco, Fede Inestal; Ibón Gutiérrez, Pelayo, Joseba Garmendia, Adri, Angelo Macaroni, Chuchi Jorques, Xavi Moré, Pablo Navas; Diego Torres, Rodri y Guillem Martí.

CD Tudelano: Pagola, Mendioroz; Lalaguna, Delgado, Corral, Meseguer; Lázaro, Ibai Ardanaz, Iñigo Ros, Chema Mato, Lizarraga; Javi Cabezas, Óscar Vega, Bakka y Tabuenca.

Posibles alineaciones: CD Palencia vs. CD Tudelano

XI CD Palencia: Alejandro; Asier Arranz, Pablo Gallardo, José Carrasco, Fede Inestal; Ibón Gutiérrez, Joseba Garmendia; Xavi Moré, Chuchi Jorques, Rodri; Guillem Martí.

XI CD Tudelano: Pagola; Delgado, Lalaguna, Corral, Meseguer; David Lázaro; Óscar Vega, Chema Mato, Pablo Lizarraga, Ibai Ardanaz; Javi Cabezas.