Celta de Vigo 'B' - Osasuna Promesas: filiales encontrados

El liderato o la permanencia. Ese es el lugar al que miran los dos equipos que este domingo 12 de marzo desde las 11:45 horas de la mañana que se enfrentarán sobre el césped de Barreiro. Celta de Vigo 'B' y Osasuna Promesas tratarán de sumar un triunfo que les sitúe más cerca de sus principales objetivos dentro del Grupo I de Segunda División 'B'. El conjunto celeste necesita tres puntos que le permitan seguir inmersos en la lucha por la primera posición de la tabla, mientras que el cuadro navarro espera sumar en positivo con el único fin de no pasar demasiados apuros para salvar la categoría.

Celta de Vigo 'B', un equipo incómodo

Situación de ensueño. Así se encuentra el filial del Celta de Vigo, que a falta de diez jornadas para el final con más de medio pasaporte para luchar por el ascenso a Segunda División. Pero ahí no acaba el sueño de un equipo que pretende luchar por un liderato que actualmente tiene a cuatro puntos de distancia y debe rendir visita al Reino de León para medirse a la Cultural y Deportiva Leonesa. Para seguir inmerso en este sueño, el joven cuadro celeste necesita seguir mostrando buenas sensaciones para mantener su puesto de excepción o, incluso, mejorarlo.

Alejandro Menéndez ha vuelto a citar en el Estadio de Barreiro a todos sus disponibles, por lo que tendrá que hacer un descarte justo antes del arranque del partido en el mismo escenario. El técnico asturiano podrá disponer de sus habituales jugadores después de recuperar a Borja Fernández, que se perdió el encuentro ante el Real Valladolid Promesas al encontrarse sancionado. Está entre los citados Brais Méndez, a pesar de de verse obligado a dejar el terreno de juego antes de tiempo la pasada jornada por culpa de unas molestias físicas.

Osasuna Promesas, un filial irregular

No está cuajando la temporada esperada, pero de momento, el segundo equipo de Osasuna se encuentra en la zona tranquila de la clasificación con ventaja suficiente con los puestos de descenso. Si bien, el cuadro rojillo no puede permitirse más tropiezos si no quieren verse superados en la clasificación por los equipos que le preceden y que no dejan de apretar. La necesidad de sumar los tres puntos es total para evitar que el número de equipos que lleguen a su altura sean más con todo lo que ello conllevaría para un equipo que está nutriendo notablemente al primer equipo.

Como viene siendo habitual, José Manuel Mateo contará con alguna baja más aparte de aquellos jugadores que se encuentran en la dinámica del primer equipo. El técnico navarro pierde para el duelo ante el Celta de Vigo 'B' a un Luis Perea que en las últimas jornadas se ha visto relegado a la suplencia y que vio la quinta cartulina amarilla la pasada jornada. Con el que sí podrá contar el técnico osasunista es con uno de sus habituales jugadores y que puede actuar en varias posiciones. Así, Aritz Eguaras vuelve a estar disponible tras cumplir un encuentro de sanción tras la expulsión sufrida.

Convocatorias

Celta de Vigo 'B': Néstor Díaz, Ángel Fraga; Kevin, Agus Medina, Roger Riera, Diego Alende, Robert Costa, Samu Araujo, Adri Castellano; Borja Fernández, Gus Ledes, Dani Molina, Brais Méndez; Juan Mera, Juan Hernández, Joao Camacho, Borja Iglesias, Hicham y Adri Rodríguez.

Osasuna Promesas: sin confirmar.

Posibles alineaciones: Celta de Vigo 'B' vs. Osasuna Promesas

XI Celta de Vigo 'B': Néstor Díaz; Kevin, Roger Riera, Diego Alende, Samu Araujo; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández; Hicham, Borja Iglesias.

XI Osasuna Promesas: Juan Pérez; Eguaras, Jhon Steven, Galarza, Endika Irigoien; Imanol García, Dani Santafé; Kike Barja, Miguel Díaz, Jaime Dios; Álex Sánchez.