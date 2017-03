El Izarra supera al Burgos y coge aire

Google Plus

Tres puntos más cerca de la tranquilidad. El CD Izarra superó al Burgos CF por la mínima en un duelo directo por eludir la zona peligrosa de la clasificación. El solitario tanto de Deivid en el ecuador del primer acto fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en Merkatondoa y permitiera a los suyos acercarse a la tranquilidad. Todo lo contrario que el conjunto blanquinegro, que se encuentra, por el momento, con cuatro puntos de ventaja con el puesto de playout de descenso a Tercera División.

Para este duelo vital en la lucha por la salvación, Borja Jiménez contó con un once inicial muy diferente al que dispuso la jornada pasada: Aitor Navarro; Eneko, Cabrera, Maestresalas, Álex Cacho; Sam Piette, Álex Hinojosa; Deivid, Joan Monterde, Julen Goñi; Pito Camacho. Mientras, Manix Mandiola, apostó por la continuidad a pesar de contar con varias bajas para viajar a Estella: Toni Lechuga; Andrés, Odei Onaindia, Popa, Dani Gómez; Prosi, Chevi; Armiche Ortega, Álvaro Antón, Jorge Fernández; Diego Suárez.

El Izarra se adelanta

Dos equipos muy necesitados y que no quisieron perder la oportunidad de sumar un triunfo que les acercara a la zona de tranquilidad. La primera llegada con peligro tuvo color blanquinegro, pero Diego Suárez no fue de rematar tras una fantástica combinación entre Chevi y Jorge Fernández. A partir de ahí, el conjunto navarro llevó el peso del encuentro y fue el equipo que más ocasiones generó durante el primer cuarto de hora. Deivid y Sam Piette dispusieron de dos oportunidades que se perdieron por muy poco cuando la grada de Merkatondoa cantaba gol.

De nuevo, el Burgos CF recuperaba el protagonismo con el remate de Razvan Popa a la salida de un saque de esquina, aunque sería el preludio del primer gol del partido. El central rumano no fue capaz de despejar un balón colgado al área y Deivid aprovechó el despiste para poner por delante al conjunto navarro. Mazazo importante para el cuadro blanquinegro que quedó noqueado, más su cabe cuando a escasos segundos para llegar a la media hora de juego no había sido capaz de generar acciones de peligro.

El Izarra se mostraba muy cómodo sobre el terreno de juego con la ventaja en el marcador y sabiéndose superior por lo visto en el terreno de juego a su rival. Pero el Burgos CF no cesó en intentarlo para reestablecer las tablas, si bien, antes del descanso no iban a inquietar a Aitor Navarro. Razvan Popa, con un buen remate, y Jorge Fernández, que se encontró con el cancerbero del conjunto blanquiazul fueron los protagonistas de los ataques del cuadro burgalés.

Intentos en vano del Burgos

El arranque de la segunda mitad no modificó ni un ápice lo visto en la primera parte. El primero en intentarlo, eso sí, fue para el CD Izarra en un disparo de Julen Goñi que no encontró los tres palos de la portería defendida por Toni Lechuga. El Burgos CF no era capaz de generar acciones de peligro y por ello, Manix Mandiola optó por realizar la primera sustitución del encuentro antes de la hora de juego. El técnico vasco cambió el esquema de juego de los suyos con la entrada de Álvaro Montero por un Armiche Ortega poco acertado.

No era un encuentro demasiado vistoso y el CD Izarra tampoco estaba por la labor de desguarnecer la zaga para tratar de sentenciar un choque que tenía en su mano ya. Con estos ingredientes, Jorge Fernández fue el único del Burgos CF en intentarlo constantemente para tratar de sumar algo positivo de su visita a tierras navarras. El extremo asturiano tuvo una buena opción a través de un libre directo que se marchó desviado del marco defendido por Aitor Navarro.

A falta de un cuarto de hora para el final, Manix Mandiola optó por cambiar el sistema y dio entrada a Ramiro Mayor para jugar con centrales y dos carrileros. A pesar de los intentos, una y otra vez, el Burgos CF no llegó a inquietar la portería del CD Izarra, que tampoco buscó sentenciar al contagolpe. Una amarilla para Chevi significó la última acción del partido para un cuadro blanquinegro que no fue capaz de llevarse algún punto de su visita al Estadio de Merkatondoa en Estella.

El Izarra a Aranda de Duero, el Burgos CF a Villaviciosa

La próxima jornada llega la número 30 y cada vez queda menos tiempo para que los equipos sellen sus determinados objetivos antes de que sea demasiado tarde. El CD Izarra tendrá que desplazarse a Aranda de Duero el próximo domingo 19 de marzo a las 17:00 horas de la tarde para medirse a la Arandina CF en el Estadio El Montecillo. Por su parte, el Burgos CF volverá a jugar a domicilio, en este caso visitará Villaviciosa para enfrentarse al CD Lealtad en el Estadio Les Caleyes. La fecha y el horario no están confirmados, pero probablemente, el duelo se disputará desde las 12:00 horas del mediodía.