Rubén de la Barrera: "Era clave hacer un partido completo desde el primer minuto" (Foto: VAVEL)

El conjunto de Rubén de la Barrera ha logrado imponerse a la Mutilvera gracias a un gol de Ortí en el tramo final del encuentro. Los navarros no se lo pusieron fácil al líder que tuvo varias ocasiones para adelantarse en el marcador pero no lo lograron hasta el minuto 78. "Era clave hacer un partido tremendamente completo desde el primer minuto al último. En la primera parte deberíamos habernos puesto por delante y habernos ido con ventaja al descanso, pero no fue así. En la segunda parte, el escenario debería ser el mismo, aprovecharnos de su actitud menos activa, presionante, ser capaces de superar sus líneas, atacar con superioridad numérica a su última y desde ahí crecer. Lo hemos hecho y hemos tenido suficientes ocasiones como para no tener que defender en esta última jugada el gol de ventaja", ha explicado Rubén.

Mutilnova es un campo complicado, sin embargo los de León han conseguido generar bastantes ocasiones de gol. "Hemos conseguido generar ocasiones en base a ser nosotros dentro de lo que nos esperábamos, con situaciones de mucha disputa, mucha caída, ser capaces de crecer a lo ancho tras captar esos segundos y terceros balones y desde ahí hemos encontrado ventajas con Viti, Mario, Yeray, Toni... La jugada del gol es básicamente lo que representa, lo que queríamos hacer: tener toda la anchura del campo ocupada, referencias posicionales claras y hemos llegado finalmente a una situación ventajosa para que Ortí pudiese hacer el gol", ha confesado de la Barrera.

"Estos puntos los valoro como más que tres"

Con esta victoria la Cultu consigue tres puntos más y sigue líder con 66 puntos. "Estos puntos los valoro como más que tres, una por el rival, por lo que se juega, por lo que son y aquí ganar es complicado, y después el hecho de que esperamos que mañana el Racing de Santander no pueda ganar a la Ponferradina. Pero me quedo con las sensaciones que teníamos que llegar al partido del Racing como mínimo con la ventaja que actualmente tenemos", ha asegurado el técnico.

La expulsión de Gorka en el minuto 58 de partido ha sido determinante ocasionando superioridad numérica por parte de los visitantes. "La expulsión de Gorka ha sido determinante por dos motivos, uno por lo que le permite a su equipo y dos porque con uno menos todos los equipos probablemente se organizan mejor defensivamente pero tienen una referencia menos, y él en ese caso, desde un punto de vista rival, es un jugador tremendamente importante. En el mejor momento es cuando ha llegado la victoria a domicilio, creo que era un partido que había que jugar, lo hemos jugado y los tres puntos han llegado. Si pensásemos únicamente en ganar el partido obviaríamos mucho de lo construido. Me quedo con que el equipo en situación de presión ha respondido y sobretodo no sólo de los que salen de inicio; la aportación del banquillo, no por el gol, ha contribuido tanto en el juego como en el resultado", ha confesado Rubén.

Respecto a Ortí, el técnico asegura que el jugador aprovecha bien los minutos que tiene y finaliza las jugadas. "Ortí tiene una virtud importantísima que es la de poder finalizar y acertar en momentos claves. Lo hizo en su día en Coruxo, en Somozas, lo vuelve hacer hoy... Realmente necesitábamos ganar y sobretodo hacerlo de la manera en la que lo hemos echo", ha explicado el míster de la Cultu.

Finalmente, Rubén ha querido agradecer a los aficionadas desplazados a Mutilva por el apoyo y ha lanzado un mensaje a la afición animando a seguir apoyando al equipo. "Agradecer a la gente que se ha desplazado hoy y nos siguen lejos del Reino y que tengan presencia porque hay que ganarle ya al Racing en cuanto animación y ruido, y por otro lado, que apoyen al equipo como lo han echo hoy y durante toda la temporada tanto en el Reino como fuera de casa. Restan nueve partidos, creo que se va a disputar y a competir hasta la última jornada y tenemos que ser mucho más que once", ha concluido Rubén de la Barrera.