El Celta 'B' remonta a Osasuna Promesas y sigue en la lucha

El filial del Celta de Vigo sigue imparable y en la mañana de este domingo sumó un nuevo triunfo que le coloca al acecho de la primera posición que ostenta la Cultural y Deportiva Leonesa. El cuadro gallego se vio sorprendido por Osasuna Promesas, que se adelantó al cuarto de hora por mediación de Miguel Díaz. El conjunto celeste le dio la vuelta al marcador antes del descanso con los goles de Borja Iglesias y Juan Hernández. Borja Fernández sentenció el encuentro en el ecuador del segundo acto con un tanto que propició que los olívicos se colocaran en la segunda plaza momentáneamente.

Para afrontar el duelo de filiales, Alejandro Menéndez dispuso de un once inicial en el que entraron Adri Castellano y Juan Hernández en sustitución de Samu Araujo y Brais Méndez: Néstor Díaz; Kevin, Roger Riera, Diego Alende, Adri Castellano; Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Hernández; Hicham, Borja Iglesias. Por su parte, José Manuel Mateo buscó la victoria con una alineación muy similar a la de la pasada jornada, cuando consiguieron sumar el triunfo con comodidad ante el CD Palencia: Álvaro Fernández; Julen Hualde, John Steven, Galarza, Endika Irigoyen; Imanol García, Dani Santafé; Kike Barja, Miguel Díaz, Jaime Dios; Álex Sánchez.

Alternativas y goles

La necesidad del filial osasunista fue fundamental a la hora de dominar durante los compases iniciales del encuentro en el que estuvieron muy bien plantados sobre el césped del Estadio de Barreiro. Con estos ingredientes saltó la sorpresa. Pasado el cuarto de hora de juego, Miguel Díaz adelantó a Osasuna Promesas al aprovechar una gran acción del equipo, que finalizó el capitán 'rojillo'. No se sentían nada cómodos los jugadores celestes que se encontraron ante sí con un equipo muy sólido y que presionó sensacionalmente la salida del balón. Kike Barja dispuso de la última buena oportunidad visitante antes de que llegara la reacción del conjunto gallego.

Tardó en llegar, pero después de varios tímidos acercamientos, el filial del Celta de Vigo puso las cosas en su sitio. De nuevo, Borja Iglesias. El 'pichichi' de la categoría de bronce recibió un balón largo en el área y se zafó de todos los rivales antes de colocarlo en la escuadra. Álex Sánchez pudo adelantar otra vez a Osasuna Promesas, pero el remate del atacante 'rojillo' chocó en un defensor y terminó en saque de esquina. Todo hacía indicar que al descanso se llegaría con el empate en el marcador, pero entonces el segundo equipo celeste se puso por delante. Juan Hernández, fundamental la pasada jornada, fue el encargado de batir la meta de Álvaro Fernández para poner el 2-1 antes del intermedio.

Sentencia celeste

Tras la reanudación, el guion del encuentro no cambió y fue Osasuna Promesas el encargado de llevar el protagonismo del choque llegando con facilidad a las inmediaciones de la portería defendida por Néstor Díaz. Si bien, los pupilos de José Manuel Mateo no fueron capaces de inquietar el marco rival en ningún momento y simplemente dispusieron de la posesión del balón. Álvaro Fernández tuvo que emplearse a fondo en una acción que a punto estuvo de sentenciar el choque. Aún así el mazazo llegó escasos segundos después. Borja Fernández, que volvía tras cumplir un encuentro de sanción, finalizó a placer una espectacular jugada del filial celeste.

Casi sentenciado el choque a falta de 20 minutos para el final. Ni siquiera los cambios mejoraron a un Osasuna Promesas que con el marcador en contra no fueron capaces de reaccionar. Miguel Díaz no fue capaz de rematar un gran centro desde la izquierda de Endika Irigoien. Las acometidas finales llegaron a través de un Nuha, que ha perdido protagonismo en los últimos tiempos en favor de Javi Martínez y Álex Sánchez. El delantero catalán dispuso de dos buenas aproximaciones, que no terminaron en gol por muy poco. La altura del atacante fue un grave problema para los zagueros celestes, aunque el electrónico ya no sufriría cambios.

El Celta 'B' a Tudela, Osasuna Promesas recibe al Pontevedra

Este próximo fin de semana se disputará la trigésima jornada en el Grupo I de Segunda División 'B'. El filial del Celta de Vigo se medirá el próximo domingo 19 de marzo en el Estadio Ciudad de Tudela (Tudela) al CD Tudelano a partir de las 17:00 horas de la tarde. Por su parte, Osasuna Promesas volverá a las Instalaciones Deportivas de Tajonar (Pamplona) donde se enfrentará al Pontevedra CF el próximo domingo 19 de marzo desde las 12:00 horas del mediodía.