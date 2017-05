Previa. UD Somozas-Burgos CF: resucitar o agonizar

Google Plus

Fotomontaje de José Mendoza para vavel.com

Un encuentro a vida o muerte, la primera final de las tres que quedan, la clave de la resucitación o el hundimiento hacia el infierno, acabar dignamente o terminar la temporada igual que hasta ahora, dar una alegría a su afición o darla un disgusto más, de esta guisa llegan los dos conjuntos a este encuentro vital por la salvación. El Somozas quiere finalizar lo mejor posible la temporada dando una pequeña alegría a sus aficionados mientras que el Burgos necesita vencer si no quiere finalizar el puente de mayo en puestos de descenso.

Una victoria local y una victoria visitante son los datos que marcan los enfrentamientos entre ambos conjuntos en Galicia en la historia, ambos partidos acabaron con una mínima ventaja de 1-0 así que será muy complicado pronosticar lo que puede pasar, más aún sabiendo que el Somozas no se juega nada y el Burgos se juega toda la temporada completa en tres partidos. Una lucha titánica para encontrar un vencedor.

UD Somozas: acabar con dignidad

El Somozas fue el primer equipo en oficializar su descenso a Tercera en este Grupo 1 pero, a pesar de ello, hace dos jornadas logró vencer por la mínima a un Pontevedra que se está jugando el play-off de ascenso, por lo tanto, nunca hay que fiarse de un equipo que parece muerto pero que seguirá luchando hasta la última jornada para despedirse de la mejor forma posible de una categoría de bronce en la que ha militado tres temporadas consecutivas.

Su entrenador, Michel Alonso, también buscará acabar de la mejor forma posible esta temporada en el equipo gallego por si no sigue entrenando en Tercera para dejar el mejor sabor de boca que se pueda dejar tras consumar su descenso. El técnico, en principio, contará con toda la plantilla al completo, para enfrentarse a un Burgos furioso con hambre de victoria.

A pesar de que no lo parezca, el Somozas sigue teniendo un objetivo en las tres jornadas que faltan, intentar sumar los máximos puntos posibles algo que no será tan difícil de ver ya que los jugadores afrontan estos partidos con una cierta "tranquilidad" tras saber que el equipo ha descendido y podrán estar más sueltos en el césped. Por lo tanto, veremos lo que pueda ofrecer el Somozas a sus aficionados en un partido en el que presumiblemente tendrán que trabajar y mucho en la zona defensiva para no acabar derrotados.

Burgos CF: resucitar o agonizar

El equipo blanquinegro viajará a Galicia sumido en una grave crisis y habiendo perdido el norte hace ya varias jornadas, un conjunto que lleva varias jornadas rozando el abismo, que parece jugar perdido sobre el campo sin saber donde está y que cada fin de semana que pasa está aún más cerca del temible descenso a Tercera. El Burgos, que estrenará entrenador tras la destitución de Mandiola, necesita imperiosamente llevarse los tres puntos de Somozas para respirar con algo más de tranquilidad.

Nacho Fernández, hasta ahora director deportivo, se ha hecho cargo del club burgalés hasta final de temporada, un hecho que no era previsible y con el que sorprendió el Burgos a sus propios aficionados tras dar la noticia a través de su twitter oficial el pasado martes. Tras la derrota el lunes ante la Cultural Leonesa, la Directiva se vio con el agua al cuello, con una afición muy en desacuerdo y tomó esa drástica decisión intentando dar un cambio radical en las tres jornadas que restan.

El Burgos está empatado a puntos con el Caudal que es el equipo que ocupa el puesto de promoción para no descender y a tan sólo un punto del descenso directo, por lo tanto es muy vital vencer en Galicia a un equipo que no se juega nada para recuperar la moral de cara a las dos últimas jornadas. Para este encuentro, Nacho Fernández recupera a Dani Gómez tras cumplir un partido de sanción aunque seguirá sin contar con Sergio Esteban.

Jugadores a seguir

Arkaitz: El delantero vasco, ex del Burgos, es el jugador que ha sostenido un poco al Somozas en la zona de ataque, con siete goles en un conjunto que no ha llegado a los 30 puntos en la clasificación, destaca por encima de sus compañeros, un delantero con mucho movimiento y que siempre busca el gol en cada ocasión de peligro que tiene.

Adrián: Toda la temporada le hemos destacado pero ahora es el jugador que tiene que arrear a todos sus compañeros para lograr la victoria en Galicia, un delantero con gol que se desmarca muy bien y que siempre sorprende a los defensores rivales.

Posibles alineaciones

UD Somozas: Carlos Molina, Sergio, Isi, Cristian Pérez, Roberto Baleato, Óscar Sielva, Arkaitz, Keko, Dani Pedrosa, Pancho y Fran.

Burgos CF: Toni Lechuga, Andrés, Odei, Popa, Dani Gómez, Cusi, Prosi, Jorge Fernández, Chevi, Fito Miranda y Adrián.