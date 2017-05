Guijuelo - Racing de Santander: a ganar, a ganar jamón para cenar

Dani Aquino celebrando el solitario gol de la ida frente al CD Guijuelo | Fuente: Real Racing Club

A ganar jamón para cenar. Unos están acostumbrados, mientras que el líder, el Racing de Santander, buscarán darse un festín el domingo a la hora de merienda a costa de un Guijuelo que ha hecho los deberes a última hora, pero con nota, después de acumular siete victorias y un empate en los ocho últimos partidos.

El Guijuelo, a rematar el trabajo

Empezar las "vacaciones" en abril siempre es un buen aliciente para rematar el trabajo, pero conseguir la salvación en casa y contra el líder sería doblemente orgásmico. El Guijuelo buscará sentenciar su permanencia en esta Segunda División B después de dos meses mágicos en los que ha sumado los mismos puntos que su rival mañana, es decir, números de líder. Siete victorias y un empate avalan al equipo jamonero, que ha basado su juego en un fútbol alegre, dañino y efectivo, sino que se lo cuenten al Izarra, que recibió un serio correctivo de ocho goles.

Las cosas marchan bien por la tierra del jamón. Aventajan en cinco puntos al Caudal, que marca la posición de play out y son duodécimos con 44 puntos. Aunque este fin de semana no podrán contar con uno de sus habituales, Manu Dimas, que cumplirá ciclo después de que le sancionaran la última semana contra la Mutilvera. Además, tampoco podrá estar Ayub El Harrak, después de recaer de su lesión en el ligamento cruzado. En el apartado de altas, Jordi Fabregat podrá alinear a Héctor Martínez después de su breve periodo de lesión.

Néstor Gordillo podría ocupar el puesto del sancionado Dimas pero, por lo demás, el once del Guijuelo casi se puede decir de memoria. A los cántabros les sonará un jugador bajito y de buen toque que juega de mediapunta en la escuadra jamonero. El exracinguista Julián Luque ya hizo de las suyas en El Sardinero en el partido de ida. El jugador cántabro, de un toque exquisito, no estará solo.

Aunque el jugador a seguir del Guijuelo es el veterano Jonathan Martín. Si se me permite la expresión, un jugador de 36 años que "no se borra", activo como pocos durante todo el partido, siendo esta su mejor temporada anotadora con un total de 8 goles.

Cartel promocional del partido de este domingo | Fuente: CD Guijuelo

La anchoa a por el jamón

Ya lo decían desde Guijuelo. Nos visitan los de las anchoas, pero les vamos a dar lo mejor de nuestro ibérico. El Racing llega a Salamanca con una consigna clara: ganar. Si bien es cierto que el empate no es dramático en el que se presume como el partido más complicado de lo que resta de temporada, aunque ya se sabe que en este tramo final cualquiera puede dar la sorpresa. El Celta B y la Cultural aprietan, pero el Racing quiere disfrutar del liderato, que consiguió esta última jornada, las tres semanas que restan de liga y que le convertirían en campeón.

Un partido casi sin precedentes para los verdiblancos. Por primera vez desde hace más de seis meses, Viadero contará con todos los jugadores de la plantilla y tendrá que hacer, al menos, dos descartes. Un bendito problema porque las lesiones han lastrado mucho a un equipo que llega en su mejor momento -especialmente de cara a portería- en este fin de temporada.

Aunque no todo iban a ser alegrías. En Santander han salido nubes, pero no las que le tienen acostumbrados, las nubes del ciclo por sanción. El Racing tiene a cinco jugadores a una tarjeta amarilla de cumplir el temido ciclo. Los nombres son importantes: Dani Aquino, el máximo artillero del conjunto racinguista, Carlos Álvarez -otro delantero, Javi Cobo, Israel Puerto y Córcoles. En principio, Viadero ha comentado que no es un tema que les obsesiona, pero que sí desea que "no caigan los dos delanteros a la vez".

En cuanto al once de esta semana sólo hay dos dudas. Israel Puerto parte con ventaja frente a Míkel Santamaría para acompañar a Llorca en el centro de la zaga. Lo mismo pasa con Beobide, que ya está recuperado de su lesión muscular, y Javi Cobo para jugar junto a Álvaro Peña.

El precedente

El precedente favorece a los cántabros. El Guijuelo visitó El Sardinero allá por el mes de enero, cuando un solitario gol de Dani Aquino al final del encuentro decantó la balanza para el Racing. Un partido complicado sin duda, pero que se saldó con una trabajada victoria para los cántabros. Mañana la guerra será diferente, con dos equipos en una dinámica muy positiva y con ganas de ganar, de ganar jamón para cenar.

Convocatorias:

Racing de Santander: Iván Crespo, Raúl Domínguez, Córcoles, Julen Castañeda, Miguel Gándara, Israel Puerto, Santamaría, Samuel Llorca, Borja Granero, Álvaro Peña, Javi CObo, Beobide, Santi Jara, Sergio Ruiz, Óscar Fernández, Héber Pena, Carlos Álvarez, Dani Aquino y Abdón Prats.

Onces posibles:

Guijuelo: Kike Royo: Raúl Ruiz, Jonathan Martin, Antonio Ayala, Aitor Aspas; carles Marc, Nestor Gordillo, Pepe Carmona. Jonxa Vidal; Javito y Antonio Pino.

Racing de Santander: Iván Crespo, Julen Castañeda, Israel Puerto, Llorca, Córcoles, Héber Pena, Javi Cobo, Álvaro Peña, Santi Jara, Dani Aquino y Abdón Prats.