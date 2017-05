CD Tudelano - Osasuna Promesas: navarros en busca de la tranquilidad

Navarra quiere mantener a todos sus equipos. Así afrontan este enfrentamiento los dos equipos que este domingo 30 de abril desde las 18:00 horas de la tarde que se medirán sobre el césped del Estadio Ciudad de Tudela. CD Tudelano y Osasuna Promesas tratarán de sumar un triunfo que les sitúe más cerca de sus principales objetivos dentro del Grupo I de Segunda División 'B'. El cuadro blanquillo quiere soñar con la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey para ello necesitan sumar de tres en tres, mientras que el conjunto osasunista quiere sellar su salvación matemática cuanto antes después de la caída del primer equipo a Segunda División.

CD Tudelano, sellar la tranquilidad

Al fin, calma. Costó, pero al fin parece que la tranquilidad se ha instalado en el seno de un CD Tudelano que ha vivido una temporada más complicada de lo esperado y una posición de la tabla alejada del objetivo. La permanencia parece que no se va a escapar para un equipo que en este último tramo de competición quiere soñar con la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey, aunque el propósito resulta una quimera. Tres jornadas, tres encuentros para mejorar un año en el que han pasado hasta tres entrenadores por la entidad y que augura necesidad de cambios para afrontar con mayor solidez años venideros.

Con la permanencia casi sellada, la tranquilidad está instalada en el seno de un equipo que ha vivido muchos vaivenes durante la presente temporada con el cambio de entrenadores. Para este encuentro, Iñigo Valencia volverá a verse obligado a hacer auténticos mañabares para conformar un once inicial de garantías ante las ausencias por sanción de Delgado y David Lázaro. Pese a ello, el preparador blanquillo recupera a Chema Mato tras perderse el último duelo por acumulación de amonestaciones, aunque tiene la baja de Juanmi Heredero, que se recupera del esguince de grado II sindesmosis en el tobillo izquierdo con edema óseo de su astrágalo.

Real Valladolid Promesas, a seguir formando

A salvar la categoría. El pasado sábado, Osasuna certificó su descenso a Segunda División y espera que, al menos, su filial se mantenga en la categoría de bronce con todo lo que ello conlleva. El excelente trabajo de la cantera rojilla es más evidente, ya que consiguió devolver al equipo a Primera División, ascender a su segundo cuadro a Segunda División 'B' y tener al juvenil entre los mejores de España. Con estos ingredientes, estas tres últimas jornadas de competición se presumen fundamentales en la aspiración de salvación de una escuadra que ha vivido un año irregular y dependiendo siempre de las necesidades de la entidad.

José Manuel Mateo se está encontrando con un enemigo inesperado dentro de casa con la escasez de efectivos del primer equipo que está obligando a contar con jugadores del filial osasunista. El preparador navarro no podrá disponer, nuevamente, de Aitor Buñuel, John Steven y Olavide, que a pesar del descenso deberán medirse al Deportivo de la Coruña al no tener apenas jugadores a su disposición Petar Vasiljevic, no han entrado en la lista de la primera plantilla Iván Márquez y Kike Barja. Las malas noticias no terminan ahí para un técnico que no podrá alinear a Luis Perea al tener que cumplir un encuentro de sanción. Además no podrá subir a ningún componente del juvenil, ya que se encuentran inmerso en la Copa de Campeones.

Convocatorias

CD Tudelano: Pagola, Mendioroz; Lalaguna, Nandi, Álvaro Corral, Meseguer; Chema Mato, Ibai Ardanaz, Iñigo Ros; Babalola, Aser Albes, Javi Cabezas, Óscar Vega, Iñaki Jimenez, Pablo Lizarraga, Bakka y Ion Velez.

Osasuna Promesas: Juan Pérez, Álvaro Fernández; Endika Irigoien, Aritz Eguaras, Julen Hualde, Endika Galarza, Iván Márquez, Julen Arellano; Antonio Otegui, Dani Santafé, Imanol García, Marcos Munarriz, Miguel Díaz y Jaime Dios; Nuha, Álex Sánchez y Javi Martínez.

Posibles alineaciones: CD Tudelano vs. Osasuna Promesas

XI CD Tudelano: Pagola; Iñaki Jiménez, Lalaguna, Álvaro Corral, Meseguer; Chema Mato; Javi Cabezas, Pablo Lizarraga, Ibai Ardanaz, Óscar Vega; Ion Vélez.

XI Osasuna Promesas: Álvaro Fernández; Eguaras, Endika Galarza, Iván Márquez, Endika Irigoien; Antonio Otegui, Dani Santafé; Kike Barja, Miguel Díaz, Jaime Dios; Álex Sánchez.