Cultural y Deportiva Leonesa - CD Lealtad: duelo trampa

Google Plus

Tres puntos con diferentes miras. Así afrontan este enfrentamiento los dos equipos que este domingo 30 de abril desde las 18:00 horas de la tarde se medirán sobre el césped del Estadio Reino de León. Cultural y Deportiva Leonesa y CD Lealtad tratarán de sumar un triunfo que les sitúe más cerca de sus principales objetivos dentro del Grupo I de Segunda División 'B'. El cuadro culturalista quiere soñar con recuperar una primera posición que parece fundamental para acometer el intento de ascenso a Segunda División, mientras que el conjunto asturiano quiere sellar su salvación matemática cuanto antes para intentar luchar por estar en la próxima edición de la Copa del Rey.

Cultural Leonesa, a por la primera plaza

Oportunidad de liderato. Después de ostentar durante toda la campaña la primera posición, los continuos tropiezos han hecho a la Cultural y Deportiva Leonesa caer a la tercera plaza primero y después a la segunda. Desde esta posición, el cuadro dirigido por Rubén de la Barrera no se resigna y ya ha manisfetado en más de una oportunidad que lo intentarán todo para volver a colocarse en la cabeza antes del final de la competición. Objetivo muy importante de cara a luchar por los puestos de ascenso a Segunda División, ya que ese lugar otorgaría una ocasión extra en el caso de no promocionar en el primer intento.

Tras muchas semanas sin variaciones en la enfermería culturalista, el cuerpo técnico ha visto como se ha reintegrado a la dinámica del grupo uno de sus jugadores lesionados desde hace semanas. Gianni Zuiverloon fundamental en el eje de la zaga de la Cultural y Deportiva Leonesa, podría volver a disponer de minutos después de un mes y medio alejado de los terrenos de juego por culpa de molestias físicas. Será la única modificación en una lista que no se mueve y que espera con anhelo la recuperación de José León de cara al playoff de ascenso a Segunda División. Samu Delgado el otro ausente, no podrá retornar a la disciplina del equipo antes de la finalización de esta campaña.

CD Lealtad, permanencia y tranquilidad

Tercera alegría consecutiva. Si nada lo evita el CD Lealtad disfrutará de la Segunda División 'B' por cuarta temporada seguida, después de un nuevo año para el recuerdo en tierras asturianas. El conjunto maliayo empató la pasada jornada frente a la SD Ponferradina y alcanzó la mágica cifra de los 45 puntos que, a priori, otorgará esta campaña la salvación matemática cuando finalice la competición. Un nuevo éxito para un equipo que está haciendo las cosas de forma sensacional y se está reflejando en la marcha de un conjunto humilde y que seguirá siendo de bronce por méritos propios.

La permanencia parece encarrilada para el equipo asturiano y ahora quieren soñar en estas últimas tres jornadas con la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey. Roberto Aguirre tendrá una baja sensible al no poder disponer de su capitán, un Mendi que este viernes era intervenido de la fractura en el arco cigomático (pómulo) y que le hará perderse el duelo ante la Cultural y Deportiva Leonesa. No será la única baja que presente el cuadro maliayo, que viajará a tierras leonesas con únicamente 18 jugadores antes las lesiones de Agus Porto, Juan Cueto e Iván Garrido, que se han perdido los últimos enfrentamientos por este motivo.

Convocatorias

Cultural y Deportiva Leonesa: Jorge Palatsí, Guille Vallejo, Leandro Montagud; Ángel Bastos, Iván González, Regalón, Gianni Zuiverloon, Jorge Cano, Forniés, Viti; Yeray, Mario Ortiz, Antonio Martínez, Julen Colinas, Toni, Álex Gallar, Iago Díaz; Benja y Jorge Ortí.

CD Lealtad: Javi Porrón, José Luis; Keko, Omar Hernández, Alberto, Álex Blanco, Álex Belda; Adrián Llano, Álvaro Muñiz, René Montoto, Jandrín, Yosu Camporro, Robert, Rubén Sánchez; David Grande, Cris Montes, David Johannesson y Valdo.

Posibles alineaciones: Cultural y Deportiva Leonesa vs. CD Lealtad

XI Cultural y Deportiva Leonesa: Jorge Palatsí; Ángel Bastos, Iván González, Regalón, Forniés; Yeray, Mario Ortiz; Julen Colinas, Toni, Álex Gallar; Benja.

XI CD Lealtad: Javi Porrón; Keko, Omar Hernández, Alberto, Álex Blanco; Adrián Llano, Álvaro Muñiz; Jandrín, Yosu Camporro, Robert; David Grande.