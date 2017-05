Mutilvera e Izarra firman una paz desigual

Google Plus

UD Mutilvera: Edu de Prados; Mikel Borja (Yasin, min. 64), Javi Lizarraga, Julen Monreal, Albisu; Rubén Morillas, Baquedano; Eztieder, Ibero, Eder (Tebabes, min. 64); Gorka Laborda (Arellano, min. 53).

Un punto diferente. El duelo navarro entre la UD Mutilvera y el CD Izarra finalizó tal y como había iniciado el encuentro: con empate y máxima igualdad. Pese a ello, el reparto de unidades se ha tomado de diferente forma para el equipo de Mutilva, que para el cuadro de Estella. Con este resultado, el primero de ellos queda a expensas de lo que suceda este domingo, mientras que los segundos han certificado, prácticamente, su continuidad. Todo por decidir en el tramo final de la temporada para dos conjuntos que quieren seguir siendo de bronce la próxima temporada.

Una oportunidad de oro para los dos conjuntos y que saltaron al terreno sintético con sus alineaciones más habituales para sumar el triunfo. Unai Jáuregui apostó por el bloque de jugadores que más ha utilizado con el fin de sumar un triunfo que le alejara de la zona de peligro: Edu de Prados; Mikel Borja, Javi Lizarraga, Julen Monreal, Albisu; Rubén Morillas, Baquedano; Eztieder, Ibero, Eder; Gorka Laborda. Por su parte, Borja Jiménez introdujo varios cambios con el único objetivo de recuperar sensaciones después de varias semanas consecutivas de irregularidad: Aitor Navarro; Eneko, Cabrera, Josetxo Cariñanos, Álex Cacho; Sam Piette, Álex Hinojosa; Javi Navas, Yoel Sola, Joan Monterde; Pito.

Mucho miedo y pocas ocasiones

La amenaza del descenso campeaba para los dos equipos y eso ne notó en el transcurso del encuentro con la idea firme de ambos de no encajar antes de golpear a su rival. El paso de los minutos desencadenó en un intenso duelo en la zona ancha del campo por la disputa de la posesión del balón. Pese a que la Mutilvera era el cuadro con más necesidad, fue el CD Izarra el que dispuso de las primeras ocasiones, aunque de forma muy tímida. La más peligrosa en estos compases iniciales llegó en una acción a balón parado que Josetxo Cariñanos remató ligeramente desviado.

Durante toda la primera mitad, tanto Edu de Prados, como Aitor Navarro fueron meros espectadores de un juego muy trabado y sin apenas fluidez. Según se iba acercando el descanso, la UD Mutilvera iba ganando protagonismo sobre el terreno de juego y comenzó a dominar el choque. Los pupilos de Unai Jáuregui sabían que debían mostrarse fuertes para no conceder ocasiones de peligro a su rival y buscar la victoria. Pese a ello, los únicos acercamientos antes del intermedio llegaron en acciones a balón parado que no inquietaron a la segura y sólida defensa blanquiazul.

Susto y todo sigue igual

Restaban solo 45 minutos para la conclusión del encuentro y el empate momentáneo tenía diversas lecturas: una favorable y otra no tanto. El CD Izarra se mostraba tranquilo puesto que el resultado permitía, casi, certificar la permanencia en el Grupo I de Segunda División 'B'. Prueba de esa relajación llegó la acción más clara del partido en las botas de un jugador del conjunto estellés y que pudo significar el único gol del partido. Eneko se internó por la banda derecha y su centro rebotó en un defensa, que envió el balón al travesaño. Susto mayúsculo para una Mutilvera que debía reaccionar para evitar un tropiezo que complicara sus aspiraciones de salvación.

Pese a ello, el conjunto local se encontró con una inesperada lesión de su delantero centro, un Gorka Laborda que tuvo que dejar su sitio a Arellano en los primeros minutos de la segunda mitad. Un hándicap que se podría aumentar y trasladar a las últimas jornadas, ya que el atacante padece un esguince de tobillo. Había tiempo para la reacción, pero la UD Mutilvera no parecía estar por la labor de generar peligro, aunque lo intentaron todo. No iba a sufrir cambios el marcador y finalmente empate en el derbi navarro entre dos conjuntos muy necesitados.

La Mutilvera a Santander, el Izarra visita al Tudelano

A falta de dos jornadas para el final de la temporada, la zona baja de la clasificación se encuentra al rojo vivo con muchos equipos buscando abandonar la posibilidad de descenso. La UD Mutilvera visitará por primera vez en su historia el Estadio El Sardinero (Santander) para medirse al Racing de Santander el próximo domingo siete de mayo a las 18:00 horas de la tarde. Por su parte, el CD Izarra volverá a dirimir un encuentro a domicilio en un derbi navarro frente al CD Tudelano que se desarrollará el próximo domingo siete de mayo a las 18:00 horas de la tarde en el Estadio Ciudad de Tudela (Tudela).