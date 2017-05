A Boiro y Pontevedra les queda mucho por roer

Google Plus

Pontevedra CF: Edu Sousa; Loureiro, Capi, Bruno (Iker Alegre min. 46), Bonilla; Abel, Jacobo Trigo; Kevin, Mouriño (Eneko min. 68), David Añón; Mateo (Jacobo min. 61)

Tarde de futbol de categoría en Barraña. CD Boiro y Pontevedra CF se vieron las caras en el feudo boirense pero ambos arropados por los incondicionales de uno y otro equipo que abarrotaron las gradas del coliseo blanco. Los locales, inmersos en la lucha por la permanencia, necesitaban una victoria que los catapultaría lejos de la zona roja, mientras que los visitantes buscaban unos tres puntos que se habían vuelto esquivos en las anteriores jornadas para firmar su presencia en los playoff.

Primeros contratiempos

Sin haber saltado al terreno de juego, el Boiro ya se topó con un hándicap nada más saltar a calentar. Catú tuvo que abandonar por lesión y su presencia en el once pasó a ocuparla Crespo. Esto trastocó los planes de Fredi Álvarez que perdía así a un hombre de su total confianza. En la creación, junto en esta ocasión a Borja Yebra con Romay, pasando el diez boirense al centro del campo. En ataque, mezcló la constancia de Rubén Rivera en punta de flecha por la velocidad y entrega de Marcós Álvarez, Juampa y Cano en un esquema hiperofensivo del moañés.

Por su parte, Luisito salió con todo lo esperado ante la baja de Mario Barco. Mateo Ferrer ocupó la posición del nueve, permutándose constantemente con David Añón, acompañados por Mouriño y Kevin. En defensa, Capi regresó a la titularidad junto a Bruno con los inamovibles Bonilla y Loureiro por los laterales.

Marca el Boiro; aprieta el Ponte

Arrancó el partido con los dos equipos buscando la portería contraria, conscientes de que de nada les valía el empate. Primero avisaron los de Luisito gracias a Añón, que se plantó en el mano a mano ante Guillén pero Axel reaccionó a tiempo para robarle el esférico al atacante antes de que pudiera disparar. La respuesta del Boiro no se hizo rogar y a los siete minutos un robo de balón del Boiro en campo contrario inicia una jugada eléctrica que culmina con un centro de Cano desde la derecha que no acierta a despejar la zaga pontevedresa. El balón rechazado cae en las botas de Romay que fusila delante de Edu Sousa, aunque el guardameta logra despejar el balón en primera instancia, el balón dividido lo emboca Rubén Rivera sin oposición para estrenar el luminoso.

Mateo Garcías se marchó lesionado al cuarto de hora de juego

Oliendo la sangre, el Boiro se fue a buscar el segundo sin descuidar su línea defensiva. Mateo Garcías remató un córner en el segundo palo en la acción inmediatamente posterior al gol, pero Loureiro metió el miedo en el cuerpo del equipo blanco al rematar de forma defectuosa un centro llovido. La alegría del gol dio paso a la preocupación de todo el estadio por la lesión de Mateo Garcías, uno de los puntales del equipo que tuvo que abandonar el terreno de juego al torcerse la rodilla mientras trataba de cubrir a un rival. Segundo contratiempo de la tarde para los de Fredi, después de la lesión de Catú en el calentamiento, que tuvo que dar entrada a Soto.

Superados los primeros veinte minutos, el Pontevedra se desperezó y se fue al ataque. Mouriño, por dos veces, y Bonilla al lanzamiento de una falta que tocó en la barrera, pusieron en aprietos a un siempre sobrio Pato Guillén en las mejores ocasiones de los visitantes después del gol boirense. Los nervios empezaron a atenazar al Boiro y a dar alas a los granates, que pronto empezaron a colgar balones peligrosos que los zagueros blancos despejaban como podían. En este tramo de partido de dominio de los forasteros, los laterales cobraron importancia con Loureiro y Bonilla desplegándose hasta línea de fondo, aprovechando su velocidad para hacer daño en las contras vertiginosas de los de Luisito, y las jugadas a balón parado. Por su parte, en el Boiro salió a relucir su faceta más sacrificada, con jugadores como Romay que dejaron de lado su calidad técnica en favor de su esfuerzo en labores defensivas. A pesar de las muchas ocasiones, el marcador no se volvió a mover en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Jacobo salva los muebles

Tras la reanudación, el Boiro pudo hacer el segundo. Un centro peligrosísimo de Marcos Álvarez volvió a ser despejado de forma defectuosa por la defensa granate Cano, tal como le venía, empaló un balón que se marchó lamiendo la escuadra izquierda de Edu. En estos primeros compases del segundo asalto, los barbanzanos volvieron a rondar las inmediaciones del área de la escuadra pontevedresa, y Cano volvió a tenerla con un disparo potente desde el balcón del área que atajó el cancerbero vigués. El ímpetu de los blancos pudo tener premio si Kevin no llega a salvar sobre la línea de gol el testarazo de Crespo a la salida de un córner.

Jacobo hizo el 1-1 en el mejor momento del Boiro

Con los locales volcados, el Pontevedra tuvo que subir una marcha más para intentar lograr la igualada. Pero una ordenada defensa liderada por Crespo evitó que los centros llegasen a ser rematados por los atacantes del Pontevedra. En lugar de mejorar su imagen en ataque, el Ponte tuvo que esforzarse ante un Boiro desatado que por medio de Marcos Álvarez y Rubén Rivera pudieron poner tierra de por medio. Pero cuando parecía más cercano el segundo del Boiro, el Pontevedra armó una contra que terminó en un disparo seco y raso de Jacobo desde la frontal del área y que el cancerbero uruguayo no acierta a atajar.

Los goles de ambos equipos llegaron curiosamente en la mitad en la que estaban siendo inferiores a su rival. Con el empate, el partido se convirtió en un correcalles para las dos escuadras, sabedoras de que sumar un punto los seguía dejando lejos de su objetivo. En los últimos coletazos del partido, Iker Alegre fue el jugador más activo en el frente de ataque pontevedrés, mientras que en los barbanzanos el recién entrado Pedro Beda asumió los galones en las acciones ofensivas locales, pero en ambas áreas se pecó de falta de puntería producto del esfuerzo realizado a lo largo de los noventa minutos. El pitido final envió a los veintidós gladiadores al túnel de vestuarios, emplazándolos a terminar los deberes en las dos jornadas que le quedan al campeonato. El empate deja a los boirenses a un punto de la Mutilvera, que ocupa puestos de playout, pero a tres de los puestos de permanencia. Por su parte, los granates no cierran su presencia en playoff y con la victoria de la Ponferradina ven reducido su colchón a solo tres puntos por encima de su inmediato perseguidor. Los próximos ciento ochenta minutos de campeonato decidirán quién se queda, quien baja y quien puede subir. Mucho por decir y muy poco tiempo.