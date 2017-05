El liderato se complica

Google Plus

Arandina: Montiel; Edu Payá, Mauri, Garcés, Pablo Trigueros; Saúl (Plaza, min. 46), Leo Ramírez; Carlos Portero (Ruba, min. 70), NDoye, Omar (Rubén Arroyo, min. 80) y Edgar.

El Celta ‘B’ no fue capaz de pasar del empate en su visita a tierras burgalesas. Los de Alejandro Menéndez, que no estuvieron muy acertados y no brindaron su mejor imagen en 'El Montecillo', se alejan del liderato y bajan hasta la tercera plaza a falta de dos jornadas para la consecución de la liga. Enfrente, una Arandina que matemáticamente consumó su descenso a Tercera División en una temporada desastrosa de principio a fin.

Muchos goles en pocos minutos

Había que salir con fuerza y eso lo sabían los cachorros gallegos. Dicho y hecho. No habían transcurrido cuarenta segundos de juego cuando, gracias a un balón en largo desde el campo propio, Borja Iglesias se aprovechaba de un desbarajuste defensivo para plantarse ante Montiel. El killer celeste quiso ceder el protagonismo a Juan Hernández, que ajustaba el esférico en la meta rival.

Tras el primer gol celtiña, la Arandina quiso enmendar su error y logró dar sorprendentemente la vuelta al marcador en unos minutos. En el ocho Edgar forzaba un penalti al ser derribado por Néstor en el área y Carlos Portero no fallaba ante el meta rival. Tampoco lo haría al cuarto de hora cuando, tras recibir el balón en el área, ajustaba el esférico en el marco gallego.

Sorprendía la bajada de rendimiento y de fuerza del cuadro celeste, que sí tuvo otro factor importante para lograr el empate. En el 23’, Hincham se hacía con un balón fortuito tras un despeje de Montiel que impactaba en Borja Iglesias. El ex del Almería no fallaba y establecía tablas de nuevo en el marcador. El tanto dio alas a un Celta ‘B’ que se echó ligeramente adelante, aunque sin resultado aparente. Ante el contexto de un partido más nivelado y sin ocasiones se llegó al descanso.

Intentos sin resultado

En el segundo tiempo los derroteros discurrieron por lado opuesto. Toda la suerte que pudieron tener en la primera parte los pupilos de Alejandro Menéndez se fugó y cambió de bando. Solo así puede entenderse que a pesar de la insistencia visitante sobre el marco de Montiel, el Celta prácticamente no ejerciera disparo entre los tres palos en el primer cuarto de hora.

La experiencia y la sangre fría de NDoye lograron en el minuto 55 lo inesperado. Tras marcharse por banda izquierda y sortear a varios rivales, el senegalés se plantó en el área rival y no falló a puerta vacía para conseguir el tercero. Jarra de agua fría para los intereses gallegos, que siguieron tratando de acercarse sin éxito. Buena cuenta de ello pudo dar Borja Iglesias, que instantes después cruzaba un balón solo frente al meta gallego sin éxito.

Con más corazón que cabeza la escuadra celeste metió una marcha más al partido, pero al final la insistencia dio sus frutos. En el 69’ Borja Iglesias, a pase de Hincham, volvió a establecer el 3-3. Todavía quedaba partido por delante y mucho por lo que pelear. Ambos entrenadores decidieron mover banquillo, aunque no sirvió en exceso.

El Celta ‘B’ se volcó de nuevo, y pese a que también tuvo al final Borja Iglesias una clara oportunidad para conseguir el triunfo definitivo, entre Montiel y la defensa blanquiazul libraron del gol a los cachorros celtiñas, que con este resultado se alejan de la primera plaza que ahora ocupa la Cultural Leonesa. Por su parte, la Arandina consuma matemáticamente su descenso de categoría y la próxima temporada competirá en Tercera División en un estrepitoso año que los seguidores ribereños desean olvidar cuanto antes. Y no es para menos.