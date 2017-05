Jordi Fabregat: "Mi intención es seguir entrenando a un equipo donde sea feliz y aquí lo soy"

Jordi Fabregat celebra la permanencia. Foto: CD Guijuelo

Jordi Fabregat se encontraba feliz tras conseguir la permanencia y así lo demostró " Es un día de satisfacción personal y a la vez por toda la gente que ha estado en los momentos difíciles con nosotros y que queríamos que salváramos la categoría. Se me hacía duro pensar que podía ser el entrenador que estuviera para bajar el equipo, y ahora estoy para los aficionados, para los medios y para todos creo que es un día especial. No tengo palabras para describir la alegría que tengo porque no me esperaba que revertiéramos la situación con tanta facilidad y por eso me emociono."

"El equipo ha tenido un cambio a nivel de resultados y se ha ido haciendo fuerte. La verdad es que yo no estaba descontento cuando no sumábamos puntos pero tampoco esperas que de repente tenga esa entereza, superioridad en muchos momentos del juego que ha llegado a tener a estas alturas. Es para estar contento y al mismo tiempo es una satisfacción grande para mi" declaraba el míster en cuanto al cambio que ha sufrido el conjunto en las últimas semanas.

El principal objetivo de esta temporada ya esta conseguido, "Hay que jugar, si los jugadores si se abandonan lo pasan mal después, hay que seguir con la humildad que han tenido durante mucho tiempo. Yo a este equipo no le vi decaer nunca, salvo un partido que ya lo comenté, pero ahora mismo estoy muy contento por todos y por muchos que me han ayudado desde fuera. El equipo ha tenido muchos mensajes de compromiso y lo ha sacado adelante".

Jordi Fabregat hacía un repaso a su temporada en el Guijuelo que llego para levantar a un equipo que estaba hundido y no fue nada fácil, "No me quiero elogiar, vine a dar lo mejor de mi aunque sabía que iba a estar muy examinado y con mucha gente a la expectativa porque el entrenador cuando no cumple objetivo siempre queda con la sensación de que le falta algo. Pero estaba tan convencido de que trabajaríamos para que vinieran victorias que tenía seguridad. Desde la derrota los veía cerca de ganar y yo, que tengo más experiencia que ellos en esas situaciones, sabía que si seguíamos perseverando en lo que hacíamos bien y corregimos otras situaciones. se lograría y ellos han trabajado y a mí me han ganado".

El entrenador también enviaba un mensaje a la plantilla, " Las gracias, a todos, a los que han jugado más y los que han jugado menos y los que han tenido menos protagonismo también han ayudado mucho en los entrenamientos, competencia sana, darlo todo si salían diez minutos. Al final todos juegan a lo mismo y cuando un equipo juega a lo mismo lo consigue"

Para terminar la rueda de prensa, Jordi Fabregat, hacía referencia a la próxima temporada " Hablaremos cuando acabe la competición. Mi intención es seguir entrenando a un equipo donde sea feliz y aquí lo soy".