En Pontevedra se empeñan en sufrir

El Pontevedra no pasó del empate en Barraña. | Foto: CD Boiro.

"Nuestro signo es sufrir". Esas eran las palabras de Luisito en la sala de prensa del Estadio El Toralín después de la derrota granate ante la SD Ponferradina. El técnico del Pontevedra CF ya avisaba que a pesar de partir con una buena renta de ventaja, sellar la cuarta posición no iba a ser una misión sencilla. Acierto pleno. A falta de dos jornadas para el final de la competición, el cuadro gallego se encuentra con tres unidades de distancia con el conjunto berciano. En la mano, pero empeñados en abrir la lucha hasta el final mostrando las carencias del equipo.

El Pontevedra CF ha sido el inquilino de la cuarta posición en buena parte de la competición en este Grupo I de Segunda División 'B'. Los pupilos de Luisito han estado lejos del nivel mostrado por el trío de cabeza -Cultural y Deportiva Leonesa, Racing de Santander y Celta de Vigo 'B'-, pero muy por encima del tren que le sigue. En el vagón intermedio parecía encontrarse el propio cuadro granate, el Real Valladolid Promesas y la SD Ponferradina. Pero la irregularidad de éstos dos conjuntos han hecho que ninguno de ellos fuese capaz de alcanzar al conjunto pontevedrés.

Un triunfo en estas dos jornadas certificaría el playoff.

En condiciones normales, la irregularidad que ha mostrado el Pontevedra CF le hubieran dejado con la miel en los labios con el playoff de ascenso. Pero esta temporada no se está cumpliendo la lógica y sus rivales no dejan de fallar y el cuadro granate está empeñado en darles vida. Especialmente significativo está siendo en este último tramo de competición en el que la SD Ponferradina se ha colocado a tres puntos de distancia. La mala dinámica del equipo berciano permite mantener la tranquilidad a los pupilos de Luisito, pero con mucho ojo. En las últimas siete jornadas, el conjunto pontevedrés solamente ha sido capaz de sumar un único triunfo, ante el CD Tudelano.

Las sensaciones en estas últimas cinco jornadas no son las mejores para un equipo que suma tres empates y dos derrotas en este periodo. Todo ello ha coincidido con la ausencia de un jugador clave en los esquemas de Luisito y que no ha encontrado aún un sustituto de garantías. La lesión de Mario Barco está lastrando más de lo esperado a un equipo que no termina de disponer un 'nueve' goleador para hacer frente a su baja. El técnico de Teo espera un milagro para recuperar al delantero estellés, que si nada cambia se perderá, incluso, las eliminatorias de ascenso.