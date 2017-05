Borja Freire, un canterano que seguirá en Ferrol

Borja Freire en un encuentro de pretemporada. | Foto: Ferrol360.

No está siendo la temporada esperada en Ferrol. Su equipo no ha sido capaz de luchar por las plazas que dan acceso al playoff de ascenso a Segunda División. Un objetivo que se ha complicado notablemente por culpa de la irregularidad vivida en el primer tramo de competición y que desembocó en la destitución de Michel Alonso. El técnico gallego fue relegado por un Miguel Ángel Tena que dirigió al cuadro departamental la pasada campaña. Su conocimiento de la cantera le permitió presionar al director deportivo de la entidad para el cambio de jugadores en el mercado invernal.

Freire, a la cabeza de las jóvenes promesas

Al preparador levantino no le tembló el pulso a la hora de dejar fuera de las citaciones a jugadores con los que no contaba y que no eran de su gusto. Este hecho hizo que varios jugadores de la cantera completaran las convocatorias e incluso dispusieran de minutos en varios partidos. Muchas de estas jóvenes promesas del Racing de Ferrol demostraron que pese a jugar en Juvenil Nacional cuentan con suficientes mimbres para dar el salto. Es el caso de nombres como Carlos Berea, Martín da Lama, Sergio Otero, Luis Rodríguez, Edu Blanco, Alberto Rodríguez o Borja Freire.

Borja Freire debutó esta campaña ante el filial del Celta

Precisamente, éste último ha sido protagonista en una semana en la que el Racing de Ferrol ha confirmado su ausencia en los playoff de ascenso a Segunda División. La entidad departamental ya mira a la próxima temporada y al futuro con un movimiento que trata de mantener a una de sus principales promesas. Borja Freire, que lleva desde muy pequeño en la Escuela de Fútbol, seguirá vinculado al equipo una campaña con opción a otra más. El zaguero ferrolano finaliza su etapa juvenil y seguirá al equipo de su ciudad en el que buscará un hueco en la categoría de bronce.

A pesar de su corta edad, la confianza que mantiene la entidad en él es total, como muestra su continuidad en los entrenamientos del primer equipo. Además, Borja Freire es un habitual en las pretemporadas y ya dejó grandes destellos de su calidad y contundencia ante el Deportivo de La Coruña. Aunque el mejor momento de la temporada llegó con su debut en Segunda División 'B' en el duelo ante el Celta de Vigo 'B' disputado en el Estadio de Barreiro. Un futuro prometedor que seguirá ligado a un Racing de Ferrol que buscará el ascenso a la División de Plata la próxima campaña.