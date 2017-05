Ángel Viadero: "Tengo fé ciega en este equipo"

Google Plus

Fuente: Racing de Santander

"El equipo quedó muy tocado el domingo"

Último partido que el Racing de Santander jugará en casa antes de que comiencen los Play-off de ascenso a Segunda División. Emocionante hasta el final está la disputa por alcanzar el primer puesto en la clasificación. Puesto que en la jornada pasada el Racing cedió de nuevo a la Cultural Leonesa tras perder por 1-0 contra el Guijuelo. “El equipo quedó muy tocado el domingo”, comentaba el técnico verdiblanco. A pesar de sus escasas derrotas en lo que va de temporada, tan solo 4, Viadero sabe que “lo que toca es pasar página y centrarnos en lo que nos queda y seguir como estábamos 10 días atrás”, y continuaba el técnico asegurando que “tenemos un equipo muy maduro. Hemos pasado muchas dificultades y el equipo ha sido capaz de sobreponerse”.

“Tenemos que centrarnos en el Multivera y ganar este domingo”, Ángel Viadero que solo tiene la mente puesta en este partido y en no bajar los brazos antes de tiempo. El técnico cántabro argumentaba que los navarros “han mantenido una buena línea durante esta campaña. Han sacado muchos puntos fuera de casa y no encajan muchos goles”, cosa que no beneficia mucho a los cántabros aunque intentaran por todos los medios que los 3 puntos se queden en casa. “El Multivera es un equipo que en la ida nos empató y que trataremos de ganar”, continuaba Viadero.

"Tenemos fuerza y buenos jugadores"

Ángel Viadero intentará que no se noten las ausencias de Abdón Prats, lesionado y de Carlos Álvarez, sancionado, “tenemos un buen equipo, hemos estado sin ellos muchísimos meses y hemos ido ganando”. Por otra parte, “Jagoba ha entrenado fenomenal esta semana. Estamos pendientes de su evolución”, aseguraba el técnico racinguista que tiene puestos los ojos a su vez en los Play-offs de ascenso, “si vamos a las tres eliminatorias tenemos que esta fuertes y muy preparados para los envites que nos toquen”, y añadía que a falta de dos jornadas y de algunos de sus jugadores “trataremos de tener estabilidad. Tenemos fuerza y buenos futbolistas”, de cara al final de la temporada.