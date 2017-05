Toni: "Se ve que abrir Zorrilla al filial una vez al año no hace daño"

Toni en un encuentro de esta temporada. | Foto: José Mendoza (VAVEL.com).

Siempre es bonito retornar a la que fue tu casa. Más cuando no fuiste valorado acorde a los méritos desplegados sobre el terreno de juego durante el tiempo que estuviste. En esta tesitura se encuentra un jugador de la Cultural y Deportiva Leonesa que tendrá ante sí un duelo especial este domingo. Toni Villa, ahora en el conjunto culturalista, atendió a los medios de comunicación antes de visitar a los que fueron sus compañeros hasta la temporada pasada. El mediapunta murciano analizó y valoró la situación de los suyos y no se olvidó tampoco del Real Valladolid.

Un escenario de otra categoría y un momento muy especial, así lo ve Toni antes de visitar a los que fueron sus compañeros la campaña pasada: "La verdad que momento va a ser inolvidable por la situación que se nos presenta, además de la emoción de volver a la que fue tu casa". El mediapunta, eso sí, se mostró irónico y directo ante la decisión del club blanquivioleta de llevar el partido al Estadio José Zorrilla: "Ahora, por suerte, parece que una vez al año no hace daño para el filial jugar en Zorrilla". El jugador murciano entiende que es "una motivación extra, en un Estadio de Primera División y con ese ambiente".

Esta medida resulta, a priori, positiva para los intereses de la Cultural y Deportiva Leonesa, así lo reconoció el mediapunta murciano: "Para mi equipo es cuando como vas a otros estadios así con buen césped y grandes dimensiones que favorecen nuestro juego". Toni Villa no dudó en comentar que hay que intentar "ser primeros" y apuntó que no hay que frustrarse sino se consigue. Pese a ello, el atacante culturalista explicó que su objetivo es "ganar en Valladolid" y añadió: "No hay que tener miedo a perder, no hay que obsesionarse y ganar los dos que nos quedan".

Toni reconoció que habla "a menudo con ellos" y explicó que ve a sus antiguos compañeros muy enchufados: "Los veo motivados y les he dicho que se relajen". El mediapunta de la Cultural y Deportiva Leonesa fue contundente demostrando lo mucho que se juegan: "El objetivo de verdad lo tenemos nosotros y debe notarse así". De la misma forma reconoció: "Llevo varios partidos encontrándome mejor y el domingo se dieron las cosas un poco mejor". Además, auguró un gran futuro a varios jóvenes blanquivioletas: "Les sigo mucho, pero conozco a los Mito, los Sinisterra, los Mari y que son grandes jugadores que darán alegrías en el futuro".