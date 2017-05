Pontevedra - Arandina: en busca del playoff

Google Plus

Fotomontaje / VAVEL

Lleva un mes sin ganar pero en prácticamente toda la temporada no ha cedido su cuarto puesto. El Pontevedra recibe este sábado a la Arandina con la idea en mente de certificar el playoff de ascenso. Cualquier resultado que suponga una victoria para el cuadro granate supondrá escribir más páginas en la historia y poder luchar por el ascenso a Segunda División, un sueño bonito a la par que realizable.

No ha sido una temporada fácil para los de Luisito. Comenzó con buen pie y desde un principio se situó en las posiciones cabeceras de la tabla, pero las lesiones no perdonan y la baja de Mario Barco pesa como máximo goleador. La escuadra gallega afronta su segundo bajón de la temporada y no está dispuesto a dar opciones a la Ponferradina en su lucha por el playoff.

Uno de los principales objetivos que persigue la directiva del Pontevedra es crear en Pasarón el ambiente de las grandes citas. Diversas promociones elaboradas por los granates harán del feudo pontevedrés una olla a presión que empuje a sus jugadores en la lucha por el playoff. La mayoría de los triunfos se han producido allí, así como remontadas heroicas que han mantenido el espíritu vivo. Desarrollar el buen juego que ha caracterizado siempre al ‘Ponte’ será vital para poder conseguir obrar el sueño. También se sumarán en lo deportivo Álex González y Dani Portela, que volverán a estar disponibles.

Sin nada por lo que luchar

Después de consumar matemáticamente su descenso, la Arandina viaja a tierras gallegas con muy poco por lo que luchar. La dignidad sigue siendo el principal punto de motivación para un equipo que de los últimos seis puntos posibles ha conseguido cuatro. Lo que sí puede ser un punto negativo es el cansancio. El cuadro ribereño, al ser ya de Tercera División, no ha pernoctado en Pontevedra y viaja en el mismo día del partido.

En cualquier caso Ferreras tiene claro que no va “a adulterar la competición”. Y eso pasa también por no introducir a juveniles en la convocatoria ni en el once que este sábado salga de inicio en Pasarón. Lo más sorprendente para los medios en la previa de este choque es la crítica que el técnico madrileño vertió sobre la estructura de la cantera ribereña. “Sinceramente está muy desligado el primer equipo de las categorías inferiores, es una cosa que deben arreglar. Si tú tienes un equipo en Segunda B el juvenil tiene que estar en División de Honor porque debe existir una prolongación de plantilla. Ojalá que cuando el equipo vuelva a estar en Segunda B eso sea una realidad”.

En lo deportivo el de Pinto no podrá contar con Edgar y Payá por sanción. Sí podría estar -aunque no como titular- Charlie Took, baja habitual en las últimas semanas.

El choque comenzará a las 20.00 horas y será supervisado por el colegiado Víctor García Verdura, del colegio catalán. Quien quiera seguir el partido podrá hacerlo por las cámaras de la Televisión Gallega, que serán testigo de un partido que puede cambiar la temporada para un ilusionado Pontevedra.

Posibles onces

XI Pontevedra: Edu Sousa; Miguel Loureiro, Abel, Bruno Rivada, Bonilla; Kevin Presa, Jacobo Trigo; Eneko, Mouriño, Añón; Mateo Ferrer

XI Arandina: Montiel; Mauri, Sergio Noche, Trigueros, Garcés; Álex Barrera, Leo Ramírez; Carlos Portero, Momar NDoye, Ruba y Jonathan Rubio.