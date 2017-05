Racing de Santander - UD Mutilvera: final arriba y abajo

Google Plus

Objetivos contrapuestos. Así afrontan este enfrentamiento los dos equipos que este domingo siete de mayo desde las 18:00 horas de la tarde que se medirán sobre el césped del Estadio El Sardinero. Racing de Santander y UD Mutilvera tratarán de sumar un triunfo que les sitúe más cerca de sus principales objetivos dentro del Grupo I de Segunda División 'B'. El cuadro cántabro aspira todavía a una primera posición que aumentaría sustancialmente las posibilidades de ascenso a la División de Plata, mientras que el conjunto navarro quiere sellar su salvación matemática en su estreno en la categoría de bronce.

Racing de Santander, a por la primera plaza

Otra vez a expensas. Poco le duró la alegría a un Racing de Santander que vio como un inesperado tropiezo en el Municipal de Guijuelo le obligaba a ceder de nuevo el liderato. Ese es el principal objetivo que persigue el cuadro racinguista con el único fin de disponer de mayores opciones para conseguir el ascenso a Segunda División, aunque la lucha en el Grupo I de Segunda División 'B' se encuentra muy intensa. Tanto Cultural y Deportiva Leonesa, como Celta de Vigo 'B' aspiran al mismo propósito que un equipo que acumula ya dos campañas desde que cayera desde la División de Plata.

Resulta habitual que Ángel Viadero se encuentre con muchos problemas en la confección de su once inicial, pero en esta ocasión la zona afectada es nueva: la delantera. El técnico racinguista deberá introducir cambios al no poder contar con Abdón Prats, que sufre una lesión muscular de grado I- II en el psoas de la pierna izquierda; mientras que Carlos Álvarez deberá cumplir un encuentro de sanción. Con todas estas circunstancias, el preparador racinguista ha tenido que echar mano de nuevo de Pau Miguélez, ausente en las últimas semanas; y de Borja Granero y Jagoba Beobide, que ya no sienten apenas molestias.

UD Mutilvera, escapar del peligro

Un auténtico premio. El simple hecho de disfrutar de la categoría de bronce ya es un éxito para un conjunto humilde y que ha sorprendido a propios y extraños gracias a su excelente marcha. Todos daban por hecho que el descenso de la UD Mutilvera incluso antes de comenzar la temporada, pero el cuadro navarro se encuentra actualmente con 40 puntos en el puesto de playout y depende de sí mismo para hacer, aún más, historia. El primer paso lo deberán dar este domingo en el Estadio El Sardinero esperando mantenerse con vida para llegar a la última jornada con opciones de luchar por la salvación.

En este tramo final de temporada ha propiciado que Unai Jáuregui apenas modifique el once inicial que viene disponiendo con la única intención de mantener el nivel mostrado y luchar por la permanencia. El preparador navarro no podrá disponer en esta ocasión de uno de sus jugadores indiscutibles en el eje de la zaga como es Julen Monreal por acumulación de amonestaciones; por contra, retorna Cisneros después de cumplir un choque de sanción por el mismo motivo. Un premio para un grupo de jugadores que en muchos casos están viviendo su primera experiencia en la categoría de bronce o han conseguido retornar a la Segunda División 'B'.

Convocatorias

Racing de Santander: Iván Crespo, Raúl Domínguez; David Córcoles, Miguel Gándara, Samuel Llorca, Mikel Santamaría, Israel Puerto, Julen Castañeda; Álvaro Peña, Borja Granero, Jagoba Beobide, Sergio Ruíz, Javi Cobo, Óscar Fernández, Santi Jara, Héber Pena; Dani Aquino y Pau Miguélez.

UD Mutilvera: sin confirmar.

Posibles alineaciones: Racing de Santander vs. UD Mutilvera

XI Racing de Santander: Iván Crespo; David Córcoles, Samuel Llorca, Mikel Santamaría, Julen Castañeda; Borja Granero, Álvaro Peña; Santi Jara, Dani Aquino, Héber Pena; Óscar Fernández.

XI UD Mutilvera: Edu de Prados; Yasin Iribarren, Javi Lizarraga, Albisu, Sebas Gómez; Rubén Morillas, Cisneros; Eiztieder, Andoni Ibero, Eder Abaurrea; Gorka Laborda.