Celta de Vigo B - Caudal Deportivo: liderato o permanencia

Celta de Vigo B- Caudal Deportivo 12:00 horas. Foto: José Mendoza

La temporada regular 2.016/17 está ya tocando a su fin y en estas fechas, los equipos que aún no han cumplimentado el objetivo principal de la temporada como es en este caso el Caudal Deportivo, no tienen más opción que la de dejarse la piel para obtener la mayor cantidad posible de puntos.

El Celta de Vigo B rival de los jugadores dirigidos por Iván Ania llega a esta jornada en una más que envidiable tercera posición a dos puntos tanto de primero como de segundo, una desventaja muy corta que da aún opciones al filial celtiña para terminar la liga como líder de grupo y con dos opciones de cara al ascenso de categoría.

El Caudal Deportivo tiene que sacar todavía tres puntos en las dos jornadas que restan por disputar si quiere llegar a la mágica cifra de los 45 puntos y asegurar durante una temporada más la permanencia en la categoría de bronce de fútbol español.

Ambos equipos llegan con bajas a esta jornada

Para el encuentro de este fin de semana y como viene siendo habitual tanto en las convocatorias de uno y otro míster, todos los efectivos disponibles dentro de las primeras plantillas han sido convocados para el encuentro de mañana en tierras gallegas.

Sin embargo ambos equipos llegan a esta jornada con bajas que de seguro pondrán en aprietos a sus entrenadores para confeccionar el once ideal del partido, en el cuadro gallego Alejandro Menéndez ha convocado a un total de 19 jugadores entre los que no estarán Iván Villar que ha sido convocado por el prime equipo y Joao Camacho por lesión. El míster celtiña recupera sin embargo para su once inicial a Brais Méndez tras cumplir la pasada jornada ciclo de amarillas.

El Caudal Deportivo por su parte necesita de todas todas sumar los tres puntos en juego para asegurar la permanencia e Iván Ania cuenta con las importantes bajas de Annunziata por una contractura, Ernesto con un esguince además de Armando Invernón y Ali Manouchehri con otras molestias.

Iván Fernández es la nota positiva para los de Mieres que recuperan al jugador y que lo más fácil es que salga como titular en el en encuentro de este fin de semana.

El encuentro de ida se saldó en la jornada 18 del presente campeonato, se saldó en el Hermanos Antuña con victoria para los pupilos de Iván Ania por un apretado 3-2.

Carlos Calderiña Pavón será el encargado de dirigir el partido

El encuentro de esta jornada entre el Celta de Vigo B y el Caudal Deportivo será dirigido por el señor Carlos Calderiña Pavón como colegiado principal, asistido en las bandas por los señores Ramón Molgó Hernández y Alexandre Muñoz Vaquero-Vicente todos ellos pertenecientes al comité territorial catalán.

Este colegiado ha dirigido en la presente temporada un total de doce encuentros en la categoría, con un balance de tres victorias para el equipo que disputaba minutos como local, nueve empates entre los equipos que disputaban el partido y ninguna victoria del cuadro que jugaba como visitante en esa ocasión.

En el apartado de tarjetas el señor Calderiña Pavón ha mostrado esta temporada la friolera de 52 cartulinas, de las cuales 48 fueron de color amarillo y en cuatro ocasiones un jugador vio la roja y se tuvo que retirar a vestuarios antes del final de los 90 minutos reglamentarios.

Posibles onces iniciales para este encuentro

XI Celta de Vigo B: Iván Villar; Kevin, Alende, Riera, Samu; Borja Fernández, Gus Ledes; Juan Mera, Hicham, Juan Hernández; Borja Iglesias.

XI Caudal Deportivo: Bussman; Cristian, Saavedra, Colo, Noel Alonso; David González, Óscar Pérez; Iván Fernández, Jaime, Javi Sánchez; Roni.