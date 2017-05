El Lealtad pone el broche de oro a un año redondo

Google Plus

ÁRBITRO: Álvaro Lopez Parra (Comité Cántabro). No mostró cartulinas amarillas.

Después de imponerse al filial del Osasuna, caer por la mínima a domicilio frente al Club Deportivo Tudelano, lograr un dulce empate ante un poderoso equipo como la Sociedad Deportiva Ponferradina y por último sufrir una asumible derrota contra la Cultural y Deportiva Leonesa, líder del grupo primero de la Segunda División B, el Club Deportivo Lealtad hacía acto de presencia en la penútlima jornada de la temporada, con el último encuentro del curso en Les Caleyes, el cuadro negrillo acudía a la cita virtualmente salvado teniendo 45 puntos estando en la duodécima posición con un colchón de seis puntos sobre el descenso directo y cinco con respecto al playout de descenos a Tercera División. Al otro lado del terreno de juego aparecía la Unión Deportiva Somozas, equipo que teniendo tan solo veinticuatro puntos estaba ya descendido a Tercera, habiendo visto como en las últimas jornadas caía de forma abultada ante el Celta B, se imponía por la mínima al Pontevedra, empataba contra el Racing de Ferrol y por último perdía ante el Burgos.

Ante el penúltimo partido del curso, Roberto Aguirre apostaba por un once inicial en el que se encontraban Javi Porrón, Omar Hernández, Alberto, Alex Blanco, Keko, Adrián Llano, Álvaro Muñiz, Jandrín, Rubén Sánchez, Robert y David Grande, introduciendo el técnico negrillo a Jandrín, Rubén Sánchez y Robert tras su suplencia en León, cayéndose por tanto del once Valdo, Alex Belda y Yosu Camporro. Por su parte, Antonio López quería que la Unión Deportiva Somozas cerrara su último partido fuera de casa con victoria, por lo cual decidía comparecer sobre el terreno de juego de Les Caleyes con un once inicial formado por Lecertúa, Sergio, Toni Medina, Cristian, Manu, Baleato, Iván Pérez, Keko, Arkaitz, Óscar Sielva y Antas. Noventa minutos por delante de un entretenido partido en el que ninguno de los dos equipos tenían en juego más que el prestigio y las ganas de dedicar un triunfo de mérito a sus seguidores.

Alberto mueve el marcador rápidamente

Después de un par de acercamientos sin peligro, Arkaitz era el primero en avisar con un disparo desde la lateral del área ante el que Javi Porrón tenía que despejar a saque de esquina, el cual moría sin peligro. En un choque de ida y vuelta donde las ocasiones no se terminaban de concretar, el Lealtad se hacía rápidamente con el control del esférico, para que un saque de esquina en el minuto diez, Álvaro Muñiz pusiera un espectacular balón al corazón del área, donde David Grande remataba al palo para que Alberto González estuviera muy atento rematando el cuero al fondo de las redes para subir el 1-0 al electrónico. Escasos minutos después un balón al hueco permitía a David Grande ganar la línea de fondo, sin que Jandrín fuera capaz de rematar dentro del área al cruzarse un defensor en su camino.

El Lealtad dominaba a placer el choque, ganando la línea de banda Robert para ceder el cuero atrás a Keko, que veía totalmente solo a David Grande, quien no podía rematar de forma cómoda yéndose su disparo demasiado alto. El Somozas no se achicaba, buscaba de forma continua salir jugando el balón desde su portero, como los grandes equipos, siendo asfixiante la presión del Lealtad ante la que los gallegos no se ponían en ningún momento nerviosos. Los minutos pasaban con más pena que gloria sin que las ocasiones terminaran de fructificar, teniendo en el minuto 39 una buena internada por banda Jandrín sin que David Grande pudiera rematar el posterior centro del extremo.

A tan solo dos minutos para el descanso, Álvaro Muñiz probaba suerte con una falta lejana, ante la que Lacertúa tenía que poner los puños para blocar, siendo capaz Omar Hernández de recoger el rechace anotando el segundo tanto local que anulaba el colegiado al estar en fuera de juego el ariete. Sin tiempo para más, el árbitro del encuentro indicaba el camino de los vestuarios para los veintidós protagonistas con un marcador de 1-0 gracias al tanto anotado por Alberto González a los diez minutos de partido, que a falta de la segunda mitad dejaban certificada de forma matemática la permanencia del Club Deportivo Lealtad en el grupo primero de la Segunda División B.

Nada más volver del descanso David Grande aprovecha un magnífico servicio de Robert para sentenciar el encuentro

Tras quince minutos de descanso, Antonio López movía el banquillo antes de comenzar la segunda mitad, entrando al terreno de juego Javier Rami en lugar de Cristian, empezando a continuación el segundo acto. El primer aviso del Lealtad en el segundo acto llegaría con tan solo un minuto disputado, y es que un buen centro a la espalda de la defensa gallega no era despejado por la zaga, cogiendo el cuero Rubén Sánchez para que su remate se fuera desviado por muy poco. En la primera ocasión no era capaz el cuadro negrillo de aumentar su ventaja, pero en la segunda una buena acción por banda de Robert terminaba con un centro raso al segundo palo donde a portería vacía David Grande tan solo tenía que empujar el cuero al fondo de las redes para subir el 2-0 al electrónico, tanto que sentenciaba el choque con cuarenta minutos por delante.

Con los deberes hechos, Roberto Aguirre decidía comenzar a dar minutos a los jugadores menos habituales, dando entrada a media hora del final a Valdo en sustitución de Rubén Sánchez. El Somozas, como no podía ser de otra manera, bajaba los brazos, permitiendo que el acoso negrillo fuera continuo, teniendo el tercer tanto el Lealtad en dos saques de esquina de forma consecutiva que se perdían por muy poco, estando Lacertúa muy atento. Tanto iba el cántaro a la fuente que un error defensivo del Somozas permitía que el cuero le llegara a David Grande, regateando de forma magistral a Lacertúa para a portería vacía colocar el 3-0 en el luminoso. Sin rendirse en ningún momento, el Somozas obtendría el gol de la honra después de que Javi Porrón sacara una espectacular mano tras una complicada falta, sin poder hacer nada en el rechace cuando Baleato fusilaba para colocar el 3-1.

Baleato recorta distancias

El Somozas se vendría arriba en un ejercicio de orgullo teniendo un remate de cabeza que se iba al palo para que en la contra Valdo fuera más rápido que los dos defensas visitantes que le seguían, plantándose dentro del área siendo incapaz de regatera a Lacertúa, quedando el rechace para Jandrín, que se encontraba en su disparo con el portero del cuadro gallego. Contra todo pronóstico Javi Porrón se convertía en el mejor jugador del Lealtad al estar muy atento para detener los complicados acercamientos gallegos en los minutos finales del partido. En su segundo cambio de la mañana, Aguirre retiraba a Robert para dar minutos a Alex Belda, y por último introducía a Yosu Camporro en lugar de David Grande, despedido con una sonora ovación a sabiendas de la fabulosa temporada que está realizando y las múltiples ofertas que tendrá a final de año para abandonar Les Caleyes.

Ya en el tiempo de descuento, Álvaro Muñiz remataba un buen saque de esquina demasiado alto para que el choque terminara muriendo con un marcador de 3-1 a favor del Lealtad gracias a los goles de Alberto y David Grande, este último por partida doble, y de Baleato para los visitantes. El Lealtad llega a los 48 puntos y cierra su permanencia matemática, buscando el próximo fin de semana ante el Coruxo llegar hasta los 51 que sería su máxima puntuación histórica, mientras que los gallegos, ya descendidos, intentarán despedir contra el filial del Valladolid.