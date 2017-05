Roberto Aguirre: "Le doy un diez a todos los jugadores por una temporada extraordinaria"

Roberto Aguirre atendiendo a los medios de comunicación | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Después de imponerse al filial del Osasuna, caer por la mínima a domicilio frente al Club Deportivo Tudelano, lograr un dulce empate ante un poderoso equipo como la Sociedad Deportiva Ponferradina y por último sufrir una asumible derrota contra la Cultural y Deportiva Leonesa, líder del grupo primero de la Segunda División B, el Club Deportivo Lealtad hacía acto de presencia en la penútlima jornada de la temporada, con el último encuentro del curso en Les Caleyes aprovechando un tempranero tanto de Alberto y un posterior doblete de David Grande para contrarrestar el tanto de Baleato y dejar un 3-1 en el marcador que cierra la permanencia matemática de los asturianos. Y es que con 48 puntos en su casillero, los de Villaviciosa continuarán un año más en el grupo primero de la Segunda División B, buscando el próximo fin de semana ante el Coruxo en O Vao llegar hasta los 51 puntos que sería su máxima puntuación histórica en la categoría de bronce del fútbol español. Trabajar en mejorar la plantilla, renovar a las piezas claves del equipo y soñar con una nueva permanencia la próxima campaña son los objetivos de ahora en adelante hasta que llegue la primera jornada de la siguiente temporada.

"Estoy encantado aquí, no te encuentras algo así en ningún equipo, estamos tratados con el máximo cariño y continuas ayuda por parte de todos para que entre todos consigamos esto"

Como no podía ser de otra manera, Aguirre terminaba muy contento con el nivel mostrado por sus jugadores en un partido que tenía poco en juego ante un rival ya descendido y en el que fueron muy superiores durante los noventa minutos. "Ha sido un partido difícil para nosotros, habíamos hablado durante la semana esta semana que el Somozas no tiene nada que ver lo que muestra sobre el campo con respecto a la clasificación y nos podía llevar a equivocarnos. No tienen ese nivel de tensión que les pueda llevar a buscar mayor eficacia en el juego y juegan con relativa tranquilidad gerando mucho peligro, buscábamos no estar estirados tanto en ataque como en defensa. En el área por momentos te inquietaban, el gol nos dio ese punto de ventaja y serenidad que te hace vivir la situación de forma más positiva y en el segundo tiempo tuvimos un buen arranque con los goles. Fue continuar intentando con la misma firmeza y desde el banquillo insistiendo en que no hubiera ninguna relajación", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Roberto Aguirre estudiará todos los condicionantes que tenga el último partido de la temporada, elogiando a todos sus jugadores sin hablar del próximo año. "Sería anecdócito superar los puntos del año pasado, lo importante es mirar si ganando el próximo domingo tenemos alguna mera opción de llegar a la Copa del Rey, es un partido que puede ser recompensar para algún jugador que haya tenido menos participación pero hay que hacer una lectura clara sí tenemos opciones de Copa y si el rival se está jugando algo. Obviamente queremos ganar, llegar lo más arriba posible y me gustaría terminar ganando como rubrica a lo que ha sido la temporada, pero estoy contento con finalizar venciendo en casa en una temporada extraordinaria, hemos podido disfrutar de este resultado. Creo que el Lealtad siga en la categoría es de un mérito tremendo de toda la gente del club, especialmente de los jugadores que son los protagonitas, pero es un equipo que parte desde unos medios recortados, desde la humildad y es todo el día a día poner el máximo esfuerzo. Le doy un diez a todos los jugadores, estoy encantado aquí, no te encuentras algo así en ningún equipo, estamos tratados con el máximo cariño y continuas ayuda por parte de todos para que entre todos consigamos esto", concluyó.