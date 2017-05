El Guijuelo dice adiós a la Copa tras perder ante el Palencia

Google Plus

El Club Deportivo Guijuelo, viajó hasta Palencia con la tranquilidad de haber conseguido el objetivo y con el sueño de meterse en Copa, pero no fueron capaces de ser superiores al rival a pesar de que el Club Deportivo Palencia tuvo que jugar con 9 jugadores cerca de media hora. Tras conseguir el objetivo, Jordi Fabregat, decidió dar minutos a los jugadores menos habituales aunque había muchas caras conocidas en el campo, el míster Jordi Fabregat apostó por el siguiente once titular: Carlos Morales, Raúl Ruiz, Antonio Ayala, Jonathan Martín, Ángel Sánchez, Carles Marc, Jorge Juliá, Adriá Granell, Antonio Pino, Julián Luque y Manu Dimas. Por su parte el equipo local salió con los siguientes hombres: Carmona, Adri, Carrasco, Gallardo, Acoidán, Pelayo, Chuchi, Fede, Diego Torres, Rodri y Garmendia.

En búsqueda de la permanencia

Las ganas que tenían los palentinos de ganar e intentar seguir vivos en la categoría quedaron demostradas nada más arrancar el encuentro. En el minuto 4, Adri consiguió templar un balón a la cabeza de Diego Torres que logró rematar, pero Carlos Morales detendría sin problema, era la primera intervención del guardameta chacinero que tan solo tres minutos más tarde volvería a ver el peligro cerca de su portería cuando el jugador palentino Rodri estrelló un balón directo al travesaño. El Palencia estaba cómodo en su campo y dominaba el encuentro mientras que el Guijuelo se parecía más al de mitad de temporada que al de las últimas jornadas.

La primera ocasión de los chacineros llegaría en el minuto 25 con un disparo de Manu Dimas que se marcharía desviado. Dos minutos después en el 27, tras una internada por la parte izquierda que fue resuelta por Chuchi, ex jugador del Guijuelo, desde la frontal por un disparo raso, consiguió sorprender a Carlos Morales. Los locales se adelantaban en el marcador 1-0.

Habría que esperar hasta el minuto 39, para ver otra ocasión del Club Deportivo Guijuelo, tras un pase de Adriá Granell pero que Jorge Juliá remato directamente a las manos del guardameta. Se llegaría al descanso con el 1-0, pero en el transcurso de este se conocería la victoria del Boiro, por lo que el Palencia ya era equipo de Tercera División, algo que afecto al partido.

Nada más arrancar la segunda mitad, llegaría el empate gracias al tanto del máximo goleador del Guijuelo, en el minuto 47 Antonio Pino pondría el 1-1 tras recibir un balón divido sería capaz de frabricar, chutar y marcar, el delantero ya suma 16 goles está temporada.

Parecía que el partido se ponía más favorable para el Guijuelo y es que en el minuto 56, sería expulsado Gallardo tras golpear al defensa Raúl Ruiz, dejando a su equipo con 10.

Pero a pesar de esa inferioridad numérica, el Club Deportivo Palencia sería capaz de adelantarse en el marcador. Tras una acción rápida, Adrian dejaría un balón perfecto para Torres que chutaría y superó a Carlos Morales. El Club Deportivo Guijuelo no se encontraba cómodo, y no sería capaz de superar a un Palencia que se quedarían con 9 jugadores cuando Acoirán recibió su segunda tarjeta amarilla tras golpear a Néstor Gordillo que acababa de saltar al campo. El Guijuelo solo tendría alguna llegada aislada, la más clara de todas la de Julián Luque pero el jugador chacinero se encontraría con la madera. A pesar de la superioridad numérica los hombres de Jordi Fabregat no lo pudieron aprovechar, llegando el pitido final con el 2-1 en el marcador. El Palencia dice adiós a la categoría de bronce mientras que el Guijuelo al sueño de meterse en Copa del Rey.