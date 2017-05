El Tudelano se lleva un derbi navarro sin emoción

Google Plus

Objetivos sellados. La penúltima jornada en la categoría de bronce deparó un entretenido duelo navarro entre el CD Tudelano y el CD Izarra. La victoria se quedó en casa en un duelo festivo entre dos equipos que volverán a verse las caras la próxima campaña en Segunda División 'B'. Los de Tudela fueron superiores a los de Estella y ello se vio reflejado en el marcador final y en la victoria sobre el cuadro blanquiazul. Óscar Vega y Ión Vélez fueron los encargados de anotar los dos tantos de los locales; mientras que Pito, desde el punto de penalti, hizo el único de los visitantes.

Pese a que no había ya nada en juego, los dos equipos presentaron alineaciones muy similares a las que utilizaron durante toda la temporada. Iñigo Valencia apenas retocó el once inicial que viene utilizando desde que se hizo cargo del banquillo en sustitución de John Clarkson: Mendioroz; Delgado, Lalaguna, Álvaro Corral, Meseguer; David Lázaro; Javi Cabezas, Pablo Lizarraga, Ibai Ardanaz, Óscar Vega; Ion Vélez. Por su parte, Borja Jiménez se vio obligado a introducir varios cambios obligados por culpa de distintas ausencias: Aitor Navarro, Eneko, Álex Maestresalas, Josetxo Cariñanos, Álex Cacho; Sam Piette, Álex Hinojosa; Joan Monterde, Sergio Galán, Deivid; Pito.

Color blanquillo

Una fiesta navarra sobre el terreno de juego del Estadio Ciudad de Tudela y en la que los dos conjuntos buscaban mejorar su situación en la clasificación. El duelo se inició de forma intensa por parte del CD Tudelano, que mandó un libre directo al travesaño por medio de Ibai Ardanaz. Los aficionados reclamaron que el balón había entrado, pero el colegiado asturiano hizo caso omiso a las protestas de los jugadores locales. No iba a tardar en llegar el tanto de los de casa en una buena acción combinativa que finalizaba en el segundo palo Óscar Vega en semifallo.

El peso del encuentro lo llevaba el CD Tudelano, que no dejaba de generar ocasiones regularmente sobre el marco defendido por Aitor Navarro. Mientras, el CD Izarra buscaba salir al contragolpe, aunque sin apenas acierto en las escasas opciones de peligro que dispuso en esta primera mitad. El que no iba a fallar era Ion Vélez en una acción ensayada en la que la defensa del conjunto estellés no reaccionó a tiempo. El saque rápido de Ibai Ardanaz conectó con Delgado, que centró al área donde llegó el delantero vasco, el encuentro estaba visto para sentencia.

Pito recorta distancias

Quedaban cuarenta y cinco minutos por disputarse, aunque la intensidad sobre el terreno de juego ya hacía tiempo que había descendido totalmente. En estas, el CD Izarra tomó la palabra al choque y dispuso de la primera ocasión clara con un remate de Sergio Galán que se encontró con la intervención de Mendioroz. El peligro fue aumentando y a media hora para el final de al contienda llegaba el penalti en una mano muy reclamada de Álvaro Corral. Pito, pichichi del conjunto blanquiazul, asumió la responsabilidad y engañó al meta del CD Tudelano.

El tanto volvió a espolear al CD Tudelano, que quería sentenciar el encuentro cuanto antes para celebrar la victoria en el último choque como local de la temporada. Óscar Vega e Iñaki Jiménez fueron los protagonistas de las mejores acciones de peligro, pero en ambos casos no acertaron con la portería defendida por Aitor Navarro. No hubo tiempo para más, los tres puntos se quedaron en Tudela en un duelo carente de emoción. La próxima campaña volverán a verse las caras en Segunda División 'B', lo que está por ver es el grupo en el que lo hacen.