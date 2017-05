Álex González se marcha

Álex González, a la derecha, en la presentación de Emilio Ferreras / Jorge Alvarado (VAVEL)

Álex González no seguirá en la Arandina. El hasta ahora director deportivo del club ribereño ha anunciado su renuncia después de haberse consumado el descenso y sentirse máximo responsable de los hechos. En el texto, en el que se sincera y se muestra autocrítico, resume la temporada como "fracaso, desilusión, naufragio, desastre o ruina" y asume "no el 100% de la culpa pero sí un porcentaje cercano".

"He fallado y me he equivocado más veces de las que hubiera pensado, de las que hubiera querido y de las que un cargo como el que ocupaba permite, pero eso sí, siempre pensando en el bien de la Arandina CF, siempre con ilusión y trabajo a raudales (...) Las circunstancias que han concurrido para cometer este cúmulo de desaciertos han sido tener una perspectiva a veces desenfocada, a veces descontextualizada", argumentaba González.

El futuro exdirector deportivo, además de asumir su máxima responsabilidad, ha querido señalar a quienes según su punto de vista "parecen estar más por interés personal que realmente por el club". Un club y una ciudad de los que descontextualizando las cosas se ha dado cuenta "que conocía poco".

Entre otras ideas, el también arandino mostró su tristeza ante los hechos acontecidos a lo largo de este curso. "Querer es poder y esta temporada he querido mucho, pero no he podido. Creo pocos tendrán más capacidad de crítica honesta en mi trabajo, y lógicamente el resultado es la desvinculación de la Arandina CF. Tengo serias dudas de que sea un punto y final, primero porque Aranda y a la Arandina las considero mi casa; segundo porque no siento que sea un punto final; y tercero porque cualquier colaboración en la distancia será un placer".

Para finalizar, González quiso agradecer públicamente el haber trabajado con Jesús de Andrés 'Campillo' y Javier Almendáriz, y en su última reflexión señaló que "la Arandina necesitó, necesita y necesitará ayuda de todos los que con sinceridad quieran lo mejor para el club. Y aunque sé que ahora es un momento difícil para pedir, y que no soy quién, el futuro depende de quiénes de una u otra forma siempre estéis ahí", sentenció.