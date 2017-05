Arandina - Racing de Ferrol: despedida amarga

Joselu celebra un gol marrado ante la Arandina / BeSoccer

Y se acabó. Después de 37 jornadas llega el final de una temporada complicada en exceso para Arandina y Racing de Ferrol. Ribereños y gallegos no han cumplido las expectativas creadas a principio de curso y quieren cuanto antes poner punto y final a una temporada para olvidar. Sin embargo, uno de ellos sigue teniendo algo por lo que luchar.

Descenso irremediable

Ha sido una liga demasiado convulsa para la Arandina. La escuadra burgalesa certificó hace dos semanas su descenso matemático a Tercera División tras un año complicado en el que las partes implicadas no han estado a la altura del reto. El entrenador, Emilio Ferreras, y el director deportivo, Álex González, no continuarán la próxima temporada en el cuadro ribereño, que quiere despedirse de la categoría de bronce de la mejor forma. Lo hará precisamente ante el equipo con el que debutara en la categoría en su segundo ascenso.

Como es ya habitual, la entidad de 'El Montecillo' celebrará la fiesta de la cantera desde la primera hora de la mañana en el Recinto Ferial de la capital de la Ribera del Duero, con paellada incluida. Después, ya en el campo, los múltiples equipos de la cantera recibirán la tan merecida ovación del público.

En lo deportivo, y en lo referente a la primera plantilla, los 32 puntos que ostenta la entidad de 'El Montecillo' no abren en exceso la imaginación. Despedirse con victoria de Segunda B es casi una obligación, aunque para poder lograr el reto Ferreras no podrá contar con Payá, Charlie Took y Sergio Noche. También Mauri se encuentra con molestias, por lo que podría no ser titular en el último partido de los ribereños en la categoría de bronce del fútbol español.

Una copa de consolación

El Racing de Ferrol arriba al feudo blanquiazul con la Copa del Rey en juego, aunque con prácticamente la totalidad de las opciones de clasificarse. Solo si el Tudelano gana y el cuadro departamental pierde en Aranda, los ferrolanos perderían sus opciones de disputar esta competición.

Tabién ha sido un año convulso y complicado para los aficionados verdes. Después del varapalo sufrido el pasado curso, el Racing de Ferrol trató de rehacerse con un equipo más austero pero de calidad que, sin embargo, no ha sabido rendir en condiciones. El inicio de la primera vuelta fue desastroso, incluso llegó a ser rival directo en su día de la Arandina. Sin embaego, con el regreso del que fuera su entrenador el pasado curso en el banquillo, Miguel Ángel Tena, las cosas cambiaron. Imagen diferente, resultados más aceptables, pero insuficientes para entrar en playoff.

El míster del cuadro ferrolano podrá contar con todos sus hombres, entre los que se encuentran los dos jugadores con más calidad, Dani Benítez y Joselu, máximo anotador. Después de la derrota ante el Boiro y ante la necesidad de certificar la Copa del Rey, todo hace indicar que la escuadra gallega no acudirá a Aranda 'de vacaciones' en el último partido de una temporada difícil de olvidar.

Posibles onces

Arandina: Montiel; Nacho Ruiz, Pablo Trigueros, Garcés, Ruba; Álex Barrera, Leo Ramírez ; Carlos Portero, Momar NDoye, Jonathan y Edgar.

Racing de Ferrol: Ian Mackay; Cruz, Victor Vázquez, Catalá, Maceira; Pablo Rey, Nano; Laro Setién, Adri Armental, Dani Benítez; Joselu.