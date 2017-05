CD Guijuelo - Celta B: miras distintas

FOTO: CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo se mide al Celta B en esta última jornada donde los celestes buscarán la victoria para quedar líderes del Grupo I, pero para ello necesita que tanto el Racing de Santander como la Cultural Leonesa empaten o pierdan sus respectivos encuentros. Los hombres de Jordi Fabregat no se juegan nada ya que el objetivo de la salvación se consiguió a falta de dos jornadas para dar por finalizada la temporada. por este motivo los chacineros tratarán de disfrutar del partido e intentar conseguir los tres puntos ante su público.

Los chacineros se encuentran en undécima posición de la tabla clasificatoria con un total de 47 puntos, y podrían terminar la temporada con 50 puntos algo que parecía imposible hace tan sólo dos meses ya que los chacineros solo sumaban 25 puntos en un total de 28 partidos. Y es que en los últimos nueve partidos los hombres de Jordi Fabregat han conseguido sumar 22 de 27 puntos en juego, demostrando que había una plantilla con calidad suficiente para estar en esta categoría.

El entrenador Jordi Fabregat tiene a casi todos los jugadores disponibles, y es que solo es baja el "brujo" Néstor Gordillo, que no ha podido entrenar está semana por molestias musculares, quien se despide de la temporada, y puede que también del club chacinero dónde ha estado cuatro temporadas aunque está es la primera en la que el jugador no se marcha en el mercado de invierno, pero con el que aún no ha renovado. El míster, Jordi Fabregat, tendrá que hacer tres descartes más a la hora de formar la lista de convocados. En cuanto al once titular de los chacineros no se esperan muchos cambios aunque si puede haber alguna variación, y es que el Club Deportivo Guijuelo quiere acabar la temporada con una victoria. De nuevo el míster, contará con Ayub El Harrak que fue convocado por primera vez en la pasada jornada, pero el jugador no pudo disfrutar de los primeros minutos en la temporada tras superar la rotura de cruzado que lo mantuvo 9 meses alejado de los terrenos de juego. También contará con Héctor Martínez ya recuperado al 100% de su lesión que lo han mantenido varias semanas alejado del césped pero el defensa podría partir en el once titular, junto a jugadores imprescindibles como son Manuel Dimas, Raúl Ruiz, Jonxa Vidal o Antonio Pino.

El Celta B quiere ser líder

Por su parte los celestes, pueden quedar primeros, segundos o terceros, aunque todo hace pensar que terceros debido a que es muy complicado que la Cultural Leonesa y el Racing de Santander tropiecen en sus respectivos partidos.

Los gallegos, han liderado el Grupo I de esta Segunda División B durante muchas jornadas manteniendo una bonita pelea junto al Racing de Santander y la Cultural Leonesa por el liderato más reñido y con más puntuación de toda la Segunda B, un liderato que se decidirá por muy poca diferencia.

A diferencia del Guijuelo que perdió 2-1 en la pasada jornada ante el Palencia, el Celta B consiguió la victoria ante el Caudal Deportivo (2-1), pero los gallegos cuentan con bajas importantes como Joao Camacho y Agus Medina por lesión. Además de Iván Villar que ha sido convocado con el primer equipo y Alende por sanción por acumulación de tarjetas.

Posibles alineaciones: CD Guijuelo vs. Celta de Vigo 'B'

XI CD Guijuelo: Kike Royo, Raúl Ruiz, Jonathan Martín, Héctor Martínez, Ángel Sánchez, Carles Marc, Julián Luque, Pepe Carmona, Jonxa Vidal, Manuel Dimas, Antonio Pino.

XI Celta de Vigo 'B': Néstor Díaz; Kevin, Roger Riera, Juan Hernández, Samu; Brais Méndez, Borja Fernández, Gus Ledes, Juan Mera, Hicham y Borja Iglesias.