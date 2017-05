El Guijuelo pierde 1-3 ante el Celta B

El Celta B gana en el Municipal de Guijuelo (3-1) y se lleva los tres puntos del último partido de la temporada aunque no le han servido para acabar como líder del Grupo I. Con dos goles del pichichi de Segunda División B, Borja Iglesias, ambos de penalti y uno de Hincham, mientras que Julián Luque daría el gol a los chacineros en la segunda mitad, cuando los celestes jugaban con uno menos.

Jordi Fabregat apostó por un once muy reconocido por la afición con Kike Royo; Raúl Ruíz, Jonathan Martín, Antonio Ayala, Aitor Aspas; Carles Marc, Julián Luque, Jonxa Vidal, Pepe Carmona, Manu Dimas y Antonio Pino, el once que ha conseguido mantener al equipo en la categoría de bronce con un final de temporada para recordar. Aunque hoy no lo tenían nada fácil, en frente estaba el filial gallego que venía con ganas de ganar para intentar ser líderes. El Celta B saltó al terreno de juego con el siguiente once inicial: Néstor; Kevin, Castellano, Roger, Samu; Borja Fernández, Juan Hernández, Brais, Gus; Hicham y Borja Iglesias.

El partido comenzó con un Guijuelo que tenía la posesión del esférico, pero el Celta B presionaba muy bien la salida del balón, por lo que los gallegos poco a poco se iban haciendo con el partido, apoyándose en la espalda de su delantero. Cuando más cómodos se encontraban los chacineros el árbitro pitó un penalti claro de Antonio Ayala sobre Samu, tras un derribo innecesario. Los gallegos se adelantarían en el marcador, tras el tanto de Borja Iglesias que se convertía en el máximo anotador de la competición. En el minuto 18, Hicham remataría a media vuelta obligando a estirarse a Kike Royo. Poco después, el árbitro anularía un gol a Borja Iglesias por fuera de juego, pero el gallego sería de nuevo protagonista tras un buen remate desde fuera del área que se marchó rozando la portería chacinera.

Según pasaban los minutos los celestes iban dominando ambas áreas y demostrando todo el potencial con el que cuentan, creando peligro a cada llegada. En el minuto 31, Kike Royo salvaría a su equipo tras aguantar a la perfección el mano a mano contra Hicham. El Guijuelo no se vendría abajo a pesar del dominio de los gallegos y en el minuto 38 tendrían una doble ocasión de Antonio Ayala y Jonathan Martín, tras una falta lateral pero el portero visitante, Néstor, atraparía en dos tiempos. Acto seguido lo intentaría Pepe Carmona desde la frontal pero su remate se marcharía por muy poco, los chacineros estaban siendo más activos en ataque pero en el minuto 43, una contra bien llevada por Borja Iglesias acabaría con gol de Hicham tras rematar dentro del área, con este tanto se llegaría al descanso con el 0-2 en el marcador.

Borja Iglesias hace historia

En la segunda parte, el partido se puso de cara a los chacineros Aitor Aspas puso un centro que se envenenó y por poco estuvo de colarse en la escuadra. Un minuto después Antonio Pino pelearía un balón a la espalada de los centrales celestes, cuando el andaluz se encontraba sólo ante el portero celeste, sería derribado por Roger lo que supuso la roja para el jugador del filial gallego. Raúl Ruiz sería el encargado de lanzar la falta, que por muy poco no conseguía anotar Antonio Pino tras el rechace de Néstor.

En el minuto 55, el árbitro se convertiría en el protagonista tras pitar un penalti inexistente de Raúl Ruiz sobre Brais, que transformaría Borja Iglesias desde los once metros, consiguiendo un doblete.

El Celta B estaba con uno menos, por lo que el Guijuelo debería intentar la remontada. Una buena jugada de ataque acabaría con un balón abierto para Jonxa Vidal, quien pondría un buen centro sobre la cabeza de Antonio Pino, que remató directamente a las manos del guardameta, y en el minuto 61 llegaría el primer y único tanto de los locales, tras un disparo desde la frontal por parte de Julián Luque que sorprendió al portero del filial gallego.

Tras el gol, los hombres de Jordi Fabregat fueron mucho más superiores, pero el Celta B sabía cómo cerrarse bien atrás para defender el resultado, el Guijuelo se encontraba en el área del Celta pero a pesar del acoso hacía el rival no conseguirían remontar. Adriá Granell tendría una ocasión nada más saltar al terreno de juego tras un remate de cabeza que se marchó desviado. Jonxa Vidal también lo intentaría de cabeza pero su remate tampoco encontraría la red de Néstor.

Minutos antes de llegar al final, Aitor Aspas intentó sorprender al guardameta celeste pero el jugador chacinero se encontró con el larguero, y también lo intentaría el máximo goleador del conjunto chacinero, Antonio Pino, pero a pesar de estas ocasiones, se llegaría al final del partido con el 1-3 en el marcador. El Guijuelo no pudo terminar esta temporada que ha sido de lo más complicada, con una victoria ante su público.