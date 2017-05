Triste despedida en Mutilva

Google Plus

UD Mutilvera: Edu de Prados; Mikel (Baquedano, min. 76), Javi Lizarraga, Albisu, Sebas Gómez; Cisneros, Ibero; Eztieder (Boñi, min. 68), Laborda, Abaurrea, Ederra (Arellano, min. 68).

Fin del sueño. Llegaron de la mano y así se van. UD Mutilvera y CD Palencia se despidieron de la categoría de bronce sobre el Estadio Villa de Aranguren. El conjunto morado ya lo había hecho semanas atrás, mientras que el humilde equipo navarro vivió la victoria más amarga de toda su historia. Pese a sumar los tres puntos, el triunfo del CD Boiro y el Caudal Deportivo condena a los pupilos de Unai Jáuregui tras un año para el recuerdo. Ambos cuadros volverán a Tercera División con la única intención de retornar lo más rápido posible a Segunda División 'B'.

El encuentro llegaba para los dos equipos de dos formas muy distintas dado lo que se jugaban unos y otros sobre el terreno de juego del Villa de Aranguren. Unai Jáuregui apostó por una alineación muy ofensiva con el único objetivo de llevarse el triunfo ante el 'Depor': Edu de Prados; Mikel, Javi Lizarraga, Albisu, Sebas Gómez; Cisneros, Ibero; Eztieder, Laborda, Abaurrea, Ederra. Por su parte, Miguel Zurro optó por combinar al bloque de jugadores con varios efectivos que apenas han tenido protagonismo: Carmona; Asier Arranz, José Carrasco, Iván Pelayo, Fede Inestal; Joseba Garmendia, Adrián, Chuchi Jorques; Guillén Marti, Diego Torres, Rodri.

Malas noticias

No le valía otra cosa a la Mutilvera que la victoria y a ello salió ante un equipo que ya no se jugaba nada, pero que sin presión está dejando excelentes sensaciones. Así, los pupilos de Unai Jáuregui salieron al ataque con el objetivo de ver puerta cuanto antes y esperar el favor de los otros campos. No podía especular y mientras se competía sobre el Villa de Aranguren, los aficionados e, incluso, los jugadores estaban pendientes de Barraña y el Hermanos Antuña. Las primeras malas noticias, para sorpresa, iban a llegar precisamente en suelo navarro y ellos iban a ser los protagonistas.

Los enormes espacios entre líneas favorecieron el juego de contragolpe del CD Palencia, que sin esperarlo se encontró con ventaja en el marcador. Albisu no fue capaz de controlar bien el balón y Adrián aprovechó ésta circunstancia para batir a un Edu de Prados, que se encontraba adelantado. Mazazo tremendo en el ecuador del primer acto que veía como no eran capaces de meter presión a sus rivales por eludir el descenso. El tanto del 'Depor' dejó totalmente noqueado a un equipo que en el primer acto se vio asustado por los acontecimientos vividos.

Los resultados no acompañan

Quedaban cuarenta y cinco minutos por delante para la machada y para esperar el favor de otros campos, pero primero debía llegar la reacción. Y así fue. Chuchi Jorques agredía dentro del área a Sebas Gómez y el colegiado catalán no dudó ni un instante: penalti y expulsión. Ederra asumió la responsabilidad y no falló colocando de nuevo la igualdad en el marcador cuando habían transcurrido solamente cinco minutos. Las cosas se ponían de cara para la Mutilvera, aunque las noticias que llegaban desde otros campos no eran demasiado positivas.

Más pendientes de lo que sucedía en Barbanza o Mieres, los jugadores de la UD Mutilvera veían como el sueño de la categoría de bronce se esfumaba. Solo un tanto del Pontevedra CF devolvía las ilusiones del conjunto navarro, pero este hecho no llegó a ocurrir en estos compases finales. El gol sí hizo acto de presencia en el Villa de Aranguren en un gran centro de Sebas Gómez y con el espectacular remate de Gorka Laborda. Broche de oro para una despedida inesperada de un equipo que ha ocupado los últimos puestos en estas jornadas finales.