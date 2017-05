Informe VAVEL playoffs 2017: Celta de Vigo 'B'

Google Plus

Fotomontaje de Mateo Villalba para Segunda División 'B' (VAVEL.com).

Llegó el esperado final de liga, y con él, llegan los playoffs. Dieciseis equipos, cientos de jugadores y miles de aficionados esperan ansiosos a su primer -o último- contrincante en la lucha por el ascenso de categoría. En VAVEL.com analizamos los cuatro equipos de cada grupo, con el fin de que sirva de referencia para todo aquel que quiera saber un poco más acerca de su próximo rival.

Este es el caso del Celta de Vigo B, segundo clasificado en el siempre complicado Grupo I de Segunda División B. El conjunto celeste no pudo asaltar alguna posición en la última jornada por culpa de las victorias de la Cultural y Deportiva Leonesa y el Racing de Santander ante Osasuna Promesas y CD Izarra, respectivamente. La Canteira Celeste se encuentra ante una oportunidad de oro para contar con su filial en la División de Plata después de varios años en los que bordeó el descenso a Tercera División.

Inicio prometedor

En temporadas pasadas, las primeras jornadas habían condenado por completo al filial del Celta de Vigo en sus aspiraciones de asaltar las primeras posiciones. No así en esta ocasión. Dos empates por idéntico marcador (1-1), ante UD Mutilvera y Racing de Santander mantuvieron, eso sí, al segundo equipo celeste a la expectativa. Después llegarían los tres triunfos consecutivos que le terminarían por encumbrar entre los equipos destacados de la competición. CD Palencia, a domicilio (1-3); y CD Izarra (2-1) y Pontevedra CF, en Barreiro colocaron a los pupilos de Alejandro Menéndez cerca de los puestos de cabeza.

Encuentro de esta temporada del Celta. | Foto: Alberto Brevers (VAVEL.com).

Pese a ello, el primer mazazo llegó con la derrota ante el Racing de Ferrol (2-1), que terminó por unir a un equipo que comenzaba a reconocerse a sí mismo como 'Panda Team'. Tres nuevos triunfos consecutivos -frente al Burgos CF, CD Lealtad y Real Valladolid Promesas- reafirmaron al cuadro gallego en su lucha por acceder a los puestos de playoff. El empate ante Osasuna Promesas (0-0) y la victoria ante el CD Tudelano (3-0) fueron el preludio del primer gran bache que tuvo que superar el conjunto olívico.

Inamovibles de las cuatro primeras plazas

Dos equipos de la misma provincia devolvieron a la realidad a los dirigidos por Alejandro Menéndez. Primero fue la SD Ponferradina, después la Cultural y Deportiva Leonesa; ambos con un 1-0 derrotaron al cuadro celeste. Dos tropiezos muy seguidos que iban a fortalecer más que nunca al jovencísimo cuadro olívico. Tras estos malos resultados, cuatro triunfos consecutivos -UD Somozas, Coruxo FC, CD Boiro y Arandina CF- volvían a poner las cosas en su sitio.

Restaban únicamente dos encuentros para la conclusión de la primera vuelta y para cerrar un año que había vivido dos tramos celestes muy diferentes. La derrota ante el Caudal Deportivo no empañó la fantástica racha, aunque volvió a hacer crecer las distancias con sus principales rivales. Antes de acabar el 2016, el filial del Celta de Vigo pudo celebrar un triunfo más, en Barreiro ante un CD Guijuelo casi desahuciado después de jugar ante el Atlético de Madrid la Copa del Rey.

Con lo mismo, arreón impresionante

Lejos de los constantes movimientos de estas épocas invernales, el filial del Celta de Vigo solamente vivió un cambio de cromos en la zona ancha. El cuadro celeste perdió a Juan Antonio Ros, que recaló en el FC Cartagena; y firmó al talentoso centrocampista del Recreativo de Huelva, Dani Molina. Este cambio no iba a modificar la idea de un Alejandro Menéndez dispuesto a mantener su puesto de excepción entre los cuatro primeros clasificados. Así, el conjunto olívico enlazó siete jornadas sin conocer la derrota con cinco victorias y dos únicos empates.

Hicham celebra un gol esta temporada. | Foto: RC Celta.

La derrota ante el Burgos CF fue un punto de inflexión determinante en la marcha del filial del Celta de Vigo, que solamente iba a caer una vez más hasta el final de la temporada. Tras caer en el Estadio El Plantío, el cuadro celeste enlazó un total de ocho jornadas consecutivas sumando de tres en tres. Esta circunstancia le llevó a colocarse en la primera posición con ventaja y restando solamente cuatro encuentros por delante. El objetivo estaba ya conseguido, pero podían dar un paso más alzándose con la primera plaza después de una campaña de ensueño.

Entonces llegaron dos tropiezos inesperados. Primero con la goleada encajada ante el CD Boiro en Barreiro y después el empate ante la descendida Arandina CF. Otra vez a expensas del resto de rivales, aunque con la diferencia que solamente quedaban dos jornadas por delante. El filial del Celta de Vigo haría su trabajo y sumaría dos triunfos, pero también lo harían la Cultural Leonesa y el Racing de Santander. Terceros en una temporada de récord y que ha encumbrado a lo más alto de la categoría de bronce a la Canteira Celeste por méritos propios.

El estandarte del Celta de Vigo: Borja Iglesias

Sin lugar a dudas, Borja Iglesias ha sido el jugador más importante en la temporada del filial del Celta de Vigo y clave para que los celestes hayan podido luchar por la primera posición. El salto definitivo del equipo ha sido posible gracias, en gran medida, al enorme olfato anotador que ha mostrado el delantero santiagués esta campaña. Nada más y nada menos que 32 veces ha perforado la meta rival el ariete del conjunto olívico. Palabras mayores. Ningún otro jugador ha superado la barrera de los 30 tantos, lo que muestra el nivel de un Borja Iglesias al que la categoría de bronce se le queda pequeña. Lo ha dejado evidente esta campaña, aunque también en las precedentes por su enorme trabajo más allá de su capacidad anotadora.

Esta temporada perdía su condición de sub-23 por lo que estuvo a punto de abandonar el Celta de Vigo al no disponer de hueco en el primer equipo. Finalmente, el ariete optó por seguir en la Canteira Celeste y ha llegado su explosión definitiva. Pese a que no ha podido entrar en los planes del ‘Toto’ Berizzo, ya que en ese caso no podría volver al segundo conjunto, el ariete ha vivido una campaña plena. A buen seguro, y pase lo que pase en estas eliminatorias de ascenso, Borja Iglesias estará en otra categoría a partir de este mismo verano.

Borja Iglesias en un encuentro de esta temporada. | Foto: RC Celta de Vigo.

Estadísticas

Como demuestran las tablas que puede ver unas líneas más abajo, la pariedad de puntos obtenida en casa es muy similar a la hecha lejos de Barreiro, donde si es cierto que se han mostrado un equipo más sólido los 'Panda Team'. De todas formas, la solidez del filial del Celta de Viga no tiene nada que ver con el lugar donde se disputen los distintos enfrentamientos, como así atestigua su enorme racha de encuentros consecutivos con victoria.

Lejos de su estadio, el cuadro dirigido por Alejandro Menéndez ha sido derrotado en cuatro ocasiones, mostrando una clara diferencia. Todo ello se ve de forma muy clara en la diferencia de goles cosechada en su feudo y fuera del mismo. En Barreiro es muy positivo, de +28; mientras que a domicilio es ligeramente inferior, +17. Le ha costado ver puerta lejos de su feudo, aunque sí se vislumbra que la seguridad defensiva es mayor como anfitrión.

El cuadro celeste es uno de los más goleadores de la competición. | Foto: RC Celta.

El número de puntos conseguidos en la primera mitad de la temporada no es demasiado diferentes con la segunda vuelta de competición. En los primeros diecinueve encuentros de la temporada, doce de ellos acababan con la victoria olívica; mientras que en la segunda parte de la campaña sumaba dos victorias más.

Igual de parecidas son las cifras en lo que a empates y derrotas se refiere. En la primera parte de la competición caían en cuatro ocasiones, mientras que en la segunda lo hacían solamente dos veces más. Estos valores varían en cuanto a los empates en los que se reparten a partes iguales en las dos mitades de competición.

Resultados generales liga

PJ PTOS G E P GF GC DG 38 84 26 6 6 76 31 45

Resultados liga como local

PJ PTOS G E P GF GC DG 19 47 15 2 2 41 13 28

Resultados liga como visitante

PJ PTOS G E P GF GC DG 19 37 11 4 4 35 18 17

Resultados primera vuelta

PJ PTOS G E P GF GC DG 19 39 12 3 4 34 14 20

Resultados segunda vuelta

PJ PTOS G E P GF GC DG 19 45 14 3 2 42 17 25

Análisis táctico y once titular

En la primera temporada completa de Alejandro Menéndez al frente del filial del Celta de Vigo ha dejado patente la experiencia del preparador asturiano. Tras pasar por diversas canteras y entrenar en el Racing de Santander recaló en la Canteira Celeste con el objetivo de salvar al equipo y mirar más arriba. Ambas cosas conseguidas con un sello personal que han hecho del 'Panda Team' un equipo único.

La juventud del filial celeste es uno de sus rasgos más característicos. En este sentido, solamente Néstor Díaz y Gus Ledes superan los 24 años. Cifra destacada y que muestra el hambre que tiene una plantilla que cuenta, y mucho, para el ‘Toto’ Berizzo. Si bien, esta campaña no han tenido el protagonismo de antaño al tener un mayor número de efectivos, lo que ha favorecido notablemente a su segundo equipo.

Esta circunstancia ha propiciado que Alejandro Menéndez apenas haya modificado su alineación durante toda la temporada. Así el bloque de jugadores que más minutos han disputado está formado por 12 o 13 jugadores. La relevancia del resto es mínima y su aportación al éxito del equipo residual. El once tipo con el que suele salir es el siguiente.

Néstor Díaz es el guardameta titular del equipo, aunque no es indiscutible para Alejandro Menéndez. La conclusión de la temporada para el primer equipo podría propiciar la vuelta de Iván Villar, que ha ocupado el hueco dejado por la lesión de Rubén Blanco. Ambos han debutado en Primera División y tienen una progresión destacada. El tercero en discordia es Ángel Fraga, pero parece casi imposible que dispute minutos puesto que esta campaña se encuentra inédito.

La zaga es una de las posiciones que más movimiento han sufrido durante la temporada. Alejandro Menéndez ha terminado por alinear a Kevin y Samu Araujo, en los laterales; mientras que Roger Riera y Diego Alende han formado en el eje de la defensa. Esta es la demarcación con menos efectivos al encontrarse únicamente Rober Costa como sustituto, aunque acaba de salir de una grave lesión; Samu Araujo es la otra opción. Aunque su aporte no ha sido el esperado, Agus Medina y Adri Castellano son dos posibles opciones para los costados, a pesar de que ambos han actuado más en el extremo en un esquema de juego más defensivo.

Inamovible el centro del campo del filial del Celta de Vigo. Alejandro Menéndez apenas ha retocado su línea de cuatro, aunque ha encontrado variantes en los extremos. En el eje de la zona ancha, Borja Fernández y Gus Ledes son los dueños. Ambos combinan trabajo con enorme calidad, lo que favorece la salida del balón rápida desde la zona defensiva al ataque. Dani Molina es la única variante posible en este sentido, aunque la polivalencia de Brais Méndez juega a favor. El jovencísimo canterano celeste ha partido generalmente desde el costado, pero puede hacerlo también en el doble pivote. Juan Mera y Juan Hernández son los extremos favoritos y, también, los más sustituidos; aunque disponen de mucho más protagonismo de un Joao Camacho que ha dispuesto solamente de los últimos minutos.

La dupla ofensiva es una de las más prolíficas de la categoría. Borja Iglesias es el pichichi esta temporada en Segunda División B y forma una pareja de ataque temible con Hicham. El delantero catalán, en su primera experiencia lejos de Almeria, ha terminado por explotar. Ambos están llamados a disfrutar de divisiones superiores en muy poco tiempo. Adri Rodríguez es el otro delantero del equipo, aunque el jugador gallego no suma tantos esta campaña en los 200 minutos que ha disputado.

La plantilla

Néstor Díaz (portero). La experiencia en el arco es fundamental y Néstor Díaz la aporta a un equipo muy joven. Pese a su corta edad es uno de los más veteranos del cuadro olívico. Esta campaña ha sido la de su confirmación disputando más de 2.000 minutos por primera vez en su carrera deportiva.

Iván Villar (portero). El seguro. La lesión de Rubén Blanco ha hecho que el canterano celeste haya sido el suplente del primer equipo en buena parte de la temporada. Disputó varios encuentros con el filial y al finalizar la campaña podría retornar al segundo equipo para ayudar en el objetivo de la salvación.

Ángel Fraga (portero). El tercer portero del filial del Celta de Vigo no ha tenido oportunidad de mostrar su valía. El lucense apenas ha disputado 90 minutos en la categoría de bronce, por lo que parece complicada su participación. Pese a ello, el de Villalba tiene 20 años y un futuro muy prometedor por delante.

Kevin (lateral derecho). El gran capitán. Siempre rindiendo a un nivel espectacular, el pontevedrés es dueño del lateral derecho desde hace varias campañas. Al dejar atrás su condición de sub-23 las posibilidades de dar el salto se han reducido, pero esta temporada ha demostrado que está preparado para jugar alguna categoría más arriba.

Agus Medina (lateral derecho). Tras deslumbrar en el CE Sabadell en Segunda División, en el filial del Celta de Vigo se ha visto relegado a un segundo plano. Prueba de ello es que el jugador catalán ha entrado en los últimos minutos de muchos partidos, pero lo ha hecho en el extremo para asegurar el resultado favorable.

Roger Riera (central). Fiabilidad. Criado en la cantera del FC Barcelona desde su llegada desde el Nottingham Forest ha sido inamovible en el eje de la zaga. Su buena colocación y salida de balón le convierten en un fijo para Alejandro Menéndez. Temporada muy regular del central catalán en su primera experiencia completa en Segunda División B.

Diego Alende (central). La esperanza. El Celta de Vigo tiene muchas ilusiones puestas en la progresión del zaguero gallego. Con 20 años ya es un fijo en el eje de la zaga del filial y ya ha debutado en Primera División. El 'Toto' Berizzo está muy pendiente de su crecimiento en el segundo equipo olívico.

Rober Costa (central). Relevo de garantías. Llegó este pasado verano procedente del filial del FC Barcelona, pero una grave lesión truncó sus opciones. El gerundense retornó al equipo hace unas semanas, pero demostró falta de ritmo. Solo 34 minutos para el único recambio natural en el eje de la zaga celeste.

Samu Araujo (central o lateral izquierdo). Cuatro temporadas en la categoría de bronce con apenas 21 años son palabras mayores. Más si cabe cuando puede actuar en dos posiciones del campo como son el eje de la defensa y el lateral izquierdo. Indiscutible para Alejandro Menéndez, su aportación ofensiva es un punto a muy tener en cuenta.

Adri Castellano (lateral izquierdo). Pese a llegar este verano después de jugar en Segunda División con el Almeria, el cordobés no ha tenido la continuidad esperada. Mejor en ataque que en defensa, Alejandro Menéndez ha apostado por colocarlo como extremo para afianzar los resultados favorables de los suyos.

Borja Fernández (centrocampista). El timón celeste. Solo 21 años y una de las principales promesas de la Canteira Celeste. Con experiencia en Primera División esta campaña ha sido la de su confirmación. El salto del vigués ha sido fundamental en la buena marcha del cuadro olívico. Su claridad es clave en el objetivo por el ascenso.

Dani Molina (centrocampista). Llegó en el mercado invernal, pero no ha sido capaz de desbancar a sus compañeros de posición. Solamente ha disputado ocho encuentros y todos ellos saliendo desde el banquillo. Pese a ello, experiencia y calidad no le faltan a un jugador que debutó en Segunda División con el Recreativo de Huelva.

Gus Ledes (centrocampista). Un guante en la pierna izquerda. Su excelsa calidad se ha completado con un impresionante trabajo. Esta circunstancia ha convertido al centrocampista portugués en indispensable en los esquemas de Alejandro Menéndez. A balón parado es una amenaza constante dado su impresionante golpeo.

Brais Méndez (mediapunta). En su primera temporada completa en Segunda División B se ha ganado el puesto de titular. Pero pegado a una banda. Su calidad y desequilibrio le permite asociarse a la perfección con el doble pivote. Además, su llegada desde segunda línea es un peligro constante para la zaga rival.

Juan Hernández (extremo izquierdo). Explosión absoluta del lorquino. Tras una magnífica temporada en el filial del Getafe, el salto lo ha vivido como celeste. Su aportación anotadora solamente se ha visto frenada por una inoportuna lesión. Su velocidad es determinante, aunque es uno de los cambios seguros de Alejandro Menéndez.

Juan Mera (extremo derecho). Tras toda una vida en la cantera del Sporting de Gijón probó fortuna en el Celta de Vigo y no ha defraudado. De suplente a titular. A base de trabajo, el extremo asturiano se ha hecho con un puesto en la alineación. Alejandro Menéndez confía plenamente en su paisano.

Joao Camacho (extremo izquierdo). Recambio ofensivo. La experiencia del portugués en la Primeira Liga no ha sido suficiente para ser titular. Pese a ello, el extremo es uno de los preferidos por Alejandro Menéndez para agitar los encuentros. Su escasa aportación no ha evitado que sume ya tres tantos esta campaña.

Borja Iglesias (delantero). El hombre gol. El pichichi de la categoría tiene color celeste. Más de treinta tantos son palabras mayores dado el nivel de esta Segunda División B. Un jugador de otra categoría y que pide a gritos dar el salto. Su olfato goleador debe ser fundamental para tratar de conseguir el ascenso a la División de Plata.

Hicham (delantero). Jugador con experiencia en Primera División. El delantero murciano ha explotado totalmente en su primera experiencia fuera del Almeria. En el segundo cuadro celeste ha cuajado un excelente compañero de ataque con Borj Iglesias. Nada más y nada menos que 15 goles hasta el momento lo atestiguan.

Adri Rodríguez (delantero). Alejandro Menéndez confió en el joven delantero para ser una alternativa a los dos titulares. Pese a ello, su presencia en el equipo es escasa y solamente ha dispuesto de minutos saliendo desde el banquillo. Sus ganas pueden ser fundamentales para aportar en este playoff de ascenso.