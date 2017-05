Israel Puerto, duda en la vuelta ante el Rayo Majadahonda

Google Plus

Israel Puerto durante un entrenamiento de esta temporada. | Foto: Racing de Santander.

El Racing de Santander dio un paso de gigante para estar en la próxima eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División tras derrotar al Rayo Majadahonda a domicilio. El contundente triunfo del cuadro racinguista deja muy desequilibrado el encuentro de vuelta que se disputará el próximo domingo en Los Campos de Sport. Desde las 18:00 horas de la tarde, los pupilos de Ángel Viadero buscarán sentenciar su presencia en la ronda de semifinales. Un enfrentamiento que podría perderse Israel Puerto después de las pruebas a las que ha sido sometido este lunes.

El central del Racing de Santander se tuvo que retirar en el minuto 71 del encuentro disputado en el Cerro del Espino, entrando en su lugar Mikel Santamaría. Tras las pruebas de imagen a las que ha sido sometido, Israel Puerto sufre una contractura en el gemelo de la pierna derecha. Las exploraciones han descartado una lesión muscular de mayor gravedad y su tiempo de baja dependerá de la evolución de su dolencia. Ángel Viadero no forzará su presencia en el once inicial si no está del todo recuperando por lo que su reemplazo natural será el jugador que le sustituyó ante el Rayo Majadahonda.

César Díaz recibirá el alta médica a finales de mayo.

Israel Puerto fue, junto a César Díaz, las dos únicas ausencias en la sesión de entrenamiento de este lunes pensando ya en el duelo del próximo domingo. El extremo manchego no recibirá el alta médica hasta finales de este mismo mes, por lo que su concurso en los playoff de ascenso podría ser posible. Siempre y cuando el Racing de Santander le dé el alta federativa al atacante racinguista que sufrió una grave lesión de rodilla. Ambos podrían ser las únicas bajas en el equipo que dirige Ángel Viadero en el enfrentamiento de vuelta ante el Rayo Majadahonda en el Estadio El Sardinero.

La mente está ya puesta en el encuentro de vuelta de este domingo y por ello los jugadores racinguistas se ejercitaron durante algo más de una hora en las Instalaciones Nando Yosu. Lo hicieron en dos grupos: los futbolistas que más minutos disputaron ayer hicieron trabajo regenerativo en tanto que el resto completó una sesión más exigente con partidillos en campo reducido. Este martes, el cuadro cántabro disfrutará de su jornada de descanso antes de volver al trabajo el próximo miércoles 24 de mayo a las 10:30 horas en La Albericia.