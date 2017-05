Castañeda: "Vamos a salir a intentar meter un gol"

Julen Castañeda

Paso a paso. Después de finalizar la temporada en la segunda posición, los pupilos de Ángel Viadero deberán pasar tres rondas si quieren recuperar su puesto en la División de Plata que perdieron hace ya dos años. Julen Castañeda, lateral izquierdo del Racing de Santander, atendió a los medios de comunicación tras la sesión de entrenamiento de este miércoles en La Albericia. El zaguero vasco ha analizado el encuentro de este domingo ante el Rayo Majadahonda que podría permitir al conjunto cántabro seguir con el sueño del ascenso a Segunda División.

El zaguero no ocultó la excelente situación en la que se encuentran: "Es un buen resultado", pero recordó que "en casa vamos a salir a hacer un buen trabajo e intentar meter un gol y que sea el partido más llevadero". Julen Castañeda explicó que el pasado domingo en el Cerro del Espino "salimos con respeto, suelen tener mucha posesión, es cierto que quizá le falta finalizar las ocasiones, pero el equipo la primera parte trabajo para tener más posesión y ocasiones". El lateral izquierdo del Racing de Santander reconoció, del mismo modo, que "se vio que el equipo acabó entero y se sacó un resultado muy bueno".

El zaguero racinguista desveló que trabajaron durante la semana los puntos rivales de su rival: "Tanto Córcoles como yo habíamos trabajado que sus extremos eran muy verticales y que tendríamos una atención a ellos". Julen Castañeda reconoció que "en la segunda mitad mermaron físicamente y nos vinimos arriba y creo que hubo más profundidad". Pese a todo ello, el lateral izquierdo vasco comentó que "tienen un resultado muy malo y vendrán sin miedos, a jugar el balón y nosotros bien cerrados y a aprovechar los huecos que nos dejen".

"No estamos incómodos, sabemos que su circulación no nos desgasta", explicó el lateral izquierdo racinguista que apuntó que "las segundas parte siempre tenemos ocasiones y las estamos materializando". El defensor vasco expresó que en "esas primeras partes suelen dominar más, pero no estamos inquietos. Julen Castañeda comentó que "el míster nos avisó que estuviéramos atentos a las tarjetas, el otro día hubo cuatro y si hay que hacerlas, hay que hacerlas", aunque señaló que "tenemos que dejarnos de dudas y no especular, si el resultado se pone de cara habría ya que mirar la situación".