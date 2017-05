Dani Benítez abandona el Racing de Ferrol

Google Plus

Dani Benítez renqueante en un encuentro de esta temporada. | Foto: Bibi Peón (VAVEL.com).

A veces el 'pozo' de la Segunda División 'B' no es tal para muchos de los jugadores que conforman las plantillas de los 80 equipos de los cuatro grupos. Las miras, tanto nacionales como internacionales, están puestas en una competición en la que se dan cita jóvenes promesas y jugadores que han ido de más a menos. Éstos últimos encuentran en la categoría de bronce el escenario perfecto para reencontrarse y volver a ser el de antes. Ese caso lo cumple a la perfección Dani Benítez después de firmar el pasado verano por el Racing de Ferrol para acometer el ascenso a Segunda División.

El cuadro departamental estuvo lejos del objetivo marcado a principio de temporada por culpa de la irregularidad en los compases iniciales de competición. Pese a todos los inconvenientes, Dani Benítez volvió a ser el de antaño y en muchos encuentros recordó al jugador desequilibrante que maravilló en el Granada CF. En Galicia, donde explotó definitivamente, ha encontrado el camino de la regularidad -mientras le han dejado las lesiones- tras crecer en el Mallorca y pasar por el Pontevedra CF, Elche, Granada y no llegar a debutar con el Alcorcón. Los malos momentos, al menos a priori, parecen haber desaparecido para un jugador marcado por el positivo que le hizo estar dos años en el 'dique seco'.

Tras su paso por el Racing de Ferrol, donde disputó un total de 24 encuentros y consiguió seis tantos, un equipo internacional puso las miras en el extremo balear. Dani Benítez no dudó: la oportunidad de redimirse en el fútbol volvía a llamar a su puerta y no desaprovecharía la oportunidad. Así, el extremo balear firmaba por el AEL Limassol de la First Division de Chipre con el que podría, incluso, disputar la Europa League. El nuevo equipo del atacante español finalizó la temporada en la cuarta posición por detrás de APOEL, AEK Larnaka y Apollon, obteniendo el último pase a competiciones europeas.

El Racing de Ferrol, pendiente del futuro de sus jugadores

El cuadro departamental acometerá en breves semanas la confección de su nueva plantilla con el objetivo de intentar el ascenso a Segunda División. Los únicos jugadores que tienen contrato en vigor con el Racing de Ferrol son Ian Mackay, Borja Freire, que da el salto al primer equipo, Gonzalo García, Brais Abelenda y Joselu. En el caso contrario, Pablo Rey no ha aceptado la oferta de renovación propuesta por el club y Bicho (Deportivo de la Coruña) y Sergio de Paz (Celta de Vigo) vuelven a sus equipos de origen tras sus cesiones.