Tabuenca sube al primer equipo del Tudelano

Tabuenca en un encuentro con el primer equipo navarro. | Foto: Luis Miguel Chaverri (CD Tudelano).

Hay vida más allá de los playoff. Aquellos equipos que no fueron capaces de clasificarse entre los cuatro primeros han comenzado a perfilar sus plantillas. Pese a que todavía no ha finalizado la presente temporada, muchos son los equipos que han anunciado sus primeros refuerzos. Ese es el caso del CD Tudelano, que en un comunicado en la mañana de este viernes anunciaba el primer fichaje para la próxima campaña. Un hombre de la casa como Rubén Tabuenca dará el salto al primer equipo después de su fantástico progreso en el Juvenil Nacional de los blanquillos.

Una vez finalizada su etapa formativa, el polivalente jugador tudelano reforzará al equipo de su ciudad con el objetivo de volver a luchar por las cuatro primeras posiciones. Rubén Tabuenca, que puede actuar tanto en el eje de la defensa como en el centro del campo, ya ha tenido presencia en Segunda División 'B'. El jovencísimo jugador navarro debutó en El Sardinero a las órdenes de Sergio Amatriain, que volvió a confiar en él una jornada después ante el CD Palencia. Frente al conjunto castellano iba a volver a disponer de protagonismo, aunque esta vez con John Clarkson en el banquillo del CD Tudelano.

Tabuenca se convierte en el primer refuerzo del CD Tudelano.

Rubén Tabuenca se mostró "muy contento e ilusionado" y reveló que "me dijeron que contaban conmigo para la temporada que viene y que creían que podía tener una progresión muy grande con este equipo" Felicidad máxima para un jugador que con apenas 18 años de edad disfrutará de su primera oportunidad en Segunda División 'B': "Estoy encantado y muy emocionado con la oportunidad". El polivalente jugador lleva ligado con el club los últimos ocho años y actualmente estudia Grado de Ingeniería en Diseño Mecánico en la UPNA de Tudela.

El nuevo jugador de la primera plantilla del CD Tudelano aseguró que "es más que un sueño, se me escapa de la imaginación" y apuntó que "en ningún momento creí que iba a estar el año que viene en un Segunda División 'B' con grandes jugadores y voy a poder aprender muchísimo". Rubén Tabuenca confirmó que comenzará a ejercitarse desde este momento "para estar al nivel del resto y a la altura y poder dar todo lo posible para aportar a este gran equipo". La joven promesa blanquilla reveló que "tengo mucho que aprender y tengo muchas ganas, todo lo que me enseñen y la experiencia me va a servir para toda mi carrera".